وولف: عودة «الفورمولا-1» إلى ألمانيا «غير واقعية»

برلين (د ب أ)



قال توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، إن عودة السباقات إلى ألمانيا أمر غير واقعي في الوقت الحالي.

وأضاف في حوار مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»: «فيما يخص الاستثمار في ألمانيا حالياً، من الواضح أن الوضع ليس جيداً بصورة كافية فيما يخص استضافة أحد سباقات الفورمولا-1».

وتابع وولف: «في ألمانيا لا يبدو أحد واثقاً من إمكانية تحقيق الربح من خلال السباق».

وأوضح: «ربما هناك أفكار قديمة وعلى أي حال لا يبدو أن أحداً عازم على الاستثمار».

وأشار وولف إلى حلبة «سلفرستون» في إنجلترا مثالاً، وقال:«إن الأمر تجارة بالنسبة لهم».

وتشهد صناعة «الفورمولا-1» نمواً كبيراً في أنحاء العالم، لكن في ألمانيا تختلف الأمور، حيث لم تساير ذلك التطور في الصناعة.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه البلاد لاستضافة السباق، لا توجد خطط جادة حالياً في المانيا من أجل إقامة سباق في الحلبات الشهيرة «هوكنهايم» أو«نوربورجرينج» قريباً، والسبب هو تكلفة التسجيل المرتفعة، والتي تصل إلى 5. 35 مليون يورو (2. 40 مليون دولار).

وقال وولف: «كل من يرغب في استضافة سباق الجائزة الكبرى لديه هدف تجاري في ذهنه أو يسعى لتعزيز صورته العالمية، الجميع يتوقع شيئاً في المقابل، إذا لم يجد المنظمون جدوى من ذلك في ألمانيا، فعلى «الفورمولا-1» تقبل ذلك وفي أفضل الأحوال أن تسأل نفسها عن السبب».

واستضافت ألمانيا 79 سباقاً لـ «الفورمولا-1»، وكان الأخير في عام 2020 في نوربورجرينج، حيث تم تنظيمه في الموسم الذي تخللته جائحة فيروس كورونا.