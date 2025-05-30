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الرياضة

دراج ألمانيا يريد العودة إلى السباقات رغم الإصابة الخطيرة

دراج ألمانيا يريد العودة إلى السباقات رغم الإصابة الخطيرة
30 مايو 2025 19:46

 
برلين (د ب أ)

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يأمل الدراج الألماني جون ديجينكولب في العودة إلى المنافسات بنهاية الموسم، وذلك بعدما تعرض لعدة كسور في حادث عنيف في سباق فلاندرز في أبريل الماضي.
وقال الدراج الذي سبق له الفوز بسباق «باريس روبييه» في تصريحات لقناة «يورو سبورت»: «تعرضت لعدة كسور في هذا الحادث في معصمي وساعدي ومرفقي، للأسف كل ما يمكن كسره في جسدي تعرض لذلك».
وكان ديجينكولب قد أصيب في حادث تصادم جماعي في منتصف السباق الذي يبلغ طوله 269 كيلومتراً في بلجيكا.
ويبدو أن الإصابات التي تعرض لها تعد أكثر تعقيداً من الحادث الذي تعرض له في عام 2016، حينما صدمته سيارة مع مجموعة من فريقه في إسبانيا، لكن الدراج الألماني لا يفكر في الاعتزال.
وقال: «بالنسبة لي شخصياً، لم أصل بعد إلى النقطة التي أقول فيها لنفسي هذا كل شيء، وأنني حققت هدفي الأكبر، أمنيتي الآن هي العودة إلى السباقات».
وأضاف: «في العام المقبل أتمنى أن أكون في خط الانطلاق في باريس روبيه مجدداً».
وكان ديجينكولب «36 عاماً» فاز بسباقي «باريس روبيه» و«ميلان-سانريمو» في عام 2015، كما فاز بجولات في السباقات الكبرى مثل جيرو إيطاليا وتور دي فرانس وفويلتا إسبانيا. 

 

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