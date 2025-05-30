برونو فرنانديز يقود مانشستر يونايتد إلى الفوز على هونج كونج



هونج كونج (أ ف ب)



بدأ القائد البرتغالي برونو فرنانديز المباراة الودية بين فريقه مانشستر يونايتد ومنتخب هونج كونج التي حول فيها «الشياطين الحمر» تخلفه إلى فوز 3-1 أساسياً، رغم الشائعات حول مستقبله والحديث عن إمكانية رحيله إلى الدوري السعودي.

ودخل اليونايتد اللقاء بمعنويات مهزوزة تماما بعد الخسارة الأربعاء في كوالالمبور أمام فريق مكون من لاعبين من جنوب شرق آسيا 0-1، ليضيف ذلك إلى موسمه الكارثي في الدوري الممتاز الذي أنهاه في المركز الخامس عشر.

وبدا فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم الذي كان عرضة الأربعاء لصافرات الاستهجان نتيجة مستواه المتواضع، في طريقه لهزيمة ثانية في هذه الجولة الآسيوية بعد تخلفه في الدقيقة 19 بهدف من البرازيلي الأصل جونينيو.

وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول، ثم استهل اليونايتد الثاني بإدراكه التعادل عبر ابن الـ17 عاماً الدنماركي شيدو أوبي (50) الذي منح فريقه التقدم أيضاً في الدقيقة 82 بكرة رأسية، قبل أن يسجل الشاب الآخر أيدن هيفن (18 عاماً) الهدف الثالث في أواخر اللقاء (4+90).