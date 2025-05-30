ناجلسمان: تير شتيجن الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في دوري أمم أوروبا



هرتسوجن آوراخ (د ب أ)



قال يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن مارك أندريه تير شتيجن سيكون هو الحارس الأساسي للفريق في الدورة الرباعية ببطولة دوري أمم أوروبا التي تقام في الفترة من 4 إلى 8 يونيو المقبل.

وقال ناجلسمان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «سيكون مارك هو الحارس الأساسي، أكدت هذا مرات عدة، واثق للغاية في أنه سيقدم مباراتين كبيرتين».

وعاد تير شتيجن للمنتخب الألماني بعدما تعافى من إصابة خطيرة في الركبة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيشارك أساسياً أم لا؟.

وكان من المفترض أن يصبح حارس برشلونة هو الحارس الأساسي للمنتخب الألماني، بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت الصيف الماضي.

ولكن إصابة الركبة التي تعرض لها في سبتمبر فتحت الباب أمام أوليفر باومان وألكسندر نوبل.

وبدأ باومان مباراتي المنتخب الألماني أمام إيطاليا في مارس الماضي، ويلتقي المنتخب الألماني، يوم الأربعاء المقبل، مع المنتخب البرتغالي، بطل دوري أمم أوروبا في موسم 2018 - 2019 في الدور قبل النهائي بملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

وسيلتقي الفائز بهذه المباراة من الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين المنتخب الفرنسي، بطل موسم 2020 -2021، والمنتخب الإسباني.

وعن المنتخب الإسباني الذي توج بيورو 2024 في ألمانيا، قال ناجلسمان: «أدرك المنتخب الإسباني مدى أهمية دوري أمم أوروبا. يمكن أن يكون بطولة أوروبية صغيرة».

وشدد المدرب على أن هدفه هو الفوز بلقب دوري أمم أوروبا في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026، وقال: «بالطبع نريد الفوز بالمباراتين (قبل النهائي والنهائي)، نحب الفوز بالألقاب، نريد أن نعزز ثقتنا، نريد أن نصل لنقطة أنه يمكننا التتويج بالألقاب، حتى لو كانت بطولة صغيرة».

وقال ناجلسمان إن أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، يعرف إنه وصل للحد الأقصى، بعد انفعاله الشديد خلال الخسارة أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

وقال ناجلسمان: «هو يعرف رأيي، هذا غير جيد، وأنه تم الوصول للحد الأقصى، هو يدرك أيضاً أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة، نحن نتمتع بشفافية كبيرة».

وحصل روديجر على بطاقة حمراء بعدما ألقى بمقذوف على الحكم وكان رد فعله غاضباً بسبب خطأ احتسب على زميله بالفريق كيليان مبابي قبل وقت قصير من صافرة النهاية.

وفاز برشلونة بالمباراة 3 - 2، وذكر الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا في تقريره أن روديجر تم طرده لأنه «ألقى بمقذوف من المنطقة الفنية، ولكنه أخطأني»، وذكرت تقارير أن اللاعب قام بقذف مكعب ثلج على الحكم، واعتذر روديجر عن الواقعة.

وأضاف ناجلسمان: «في مرحلة ما يجب أن نتقبل الاعتذار، هو في مرحلة الفرصة الآن، الأمر انتهى بالنسبة لي أيضاً، أتطلع لرؤية سلوك أفضل في المستقبل».