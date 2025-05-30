السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بياستري: علاقتي مع نوريس لن تخرج عن السيطرة

بياستري: علاقتي مع نوريس لن تخرج عن السيطرة
30 مايو 2025 20:10

 
برشلونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إنزاجي يطالب الإنتر بـ«الصميم» وليس «الهوس»!
توخيل يصطحب لاعبي إنجلترا إلى «الفورمولا-1»


قال أوسكاري بياستري، سائق فريق مكلارين، إن علاقته بزميله بالفريق لاندو نوريس لن تخرج عن السيطرة، في ظل التنافس بين السائقين على لقب بطل العالم في فئة السائقين ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وبعدما حقق الفوز الذي كان بحاجة ماسة إليه في سباق جائزة موناكو الكبرى، يدخل نوريس سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأحد متأخراً بثلاث نقاط فقط خلف زميله الأسترالي.
وحقق فريق مكلارين ستة انتصارات من أصل ثمانية سباقات أقيمت هذا الموسم، فيما فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بالسباقين الآخرين، وادعى هذا الأسبوع أنه لم يعد يشعر بأنه متواجد في صراع المنافسة على اللقب.
وقال بياستري في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالطبع هذه العلاقة مثيرة للاهتمام، ولكن علاقتي بلاندو على المضمار، وبعيداً عن المضمار، تشبه إلى حد كبير ما كانت عليه من قبل، وإذا كان هناك شيء، فنحن الآن نتفاهم بشكل أفضل مما كنا عليه في أي وقت مضى».
وأضاف: «الطريقة التي نعمل بها سويا لكي نمنح أنفسنا أفضل فرصة للنجاح ما زالت قوية كما كانت، وكانت هذه نقطة قوة بيننا منذ أن أصبحنا زملاء في الفريق، ونتفاهم مع بعضنا بعضاً بشكل جيد للغاية، هذا لم يتغير، ولا أتوقع أن يتغير، ولكن بوضوح نحاول الفوز ببطولة العالم، ولكن واحداً فقط سيتمكن من فعل هذا».
ويخوض بياستري ونوريس موسمهما الثالث كزميلين ولكنه أول موسم يشهد منافسة مباشرة بينهما.
وأعلن مكارين عن أن الثنائي لديهما الحرية للقتال للفوز بلقب بطولة العالمي، وهي فلسفة نبيلة، ولكن نادراً ما تنته بشكل جيد.

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
برشلونة
مكلارين
لاندو نوريس
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©