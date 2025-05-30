بياستري: علاقتي مع نوريس لن تخرج عن السيطرة



برشلونة (د ب أ)



قال أوسكاري بياستري، سائق فريق مكلارين، إن علاقته بزميله بالفريق لاندو نوريس لن تخرج عن السيطرة، في ظل التنافس بين السائقين على لقب بطل العالم في فئة السائقين ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وبعدما حقق الفوز الذي كان بحاجة ماسة إليه في سباق جائزة موناكو الكبرى، يدخل نوريس سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأحد متأخراً بثلاث نقاط فقط خلف زميله الأسترالي.

وحقق فريق مكلارين ستة انتصارات من أصل ثمانية سباقات أقيمت هذا الموسم، فيما فاز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بالسباقين الآخرين، وادعى هذا الأسبوع أنه لم يعد يشعر بأنه متواجد في صراع المنافسة على اللقب.

وقال بياستري في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالطبع هذه العلاقة مثيرة للاهتمام، ولكن علاقتي بلاندو على المضمار، وبعيداً عن المضمار، تشبه إلى حد كبير ما كانت عليه من قبل، وإذا كان هناك شيء، فنحن الآن نتفاهم بشكل أفضل مما كنا عليه في أي وقت مضى».

وأضاف: «الطريقة التي نعمل بها سويا لكي نمنح أنفسنا أفضل فرصة للنجاح ما زالت قوية كما كانت، وكانت هذه نقطة قوة بيننا منذ أن أصبحنا زملاء في الفريق، ونتفاهم مع بعضنا بعضاً بشكل جيد للغاية، هذا لم يتغير، ولا أتوقع أن يتغير، ولكن بوضوح نحاول الفوز ببطولة العالم، ولكن واحداً فقط سيتمكن من فعل هذا».

ويخوض بياستري ونوريس موسمهما الثالث كزميلين ولكنه أول موسم يشهد منافسة مباشرة بينهما.

وأعلن مكارين عن أن الثنائي لديهما الحرية للقتال للفوز بلقب بطولة العالمي، وهي فلسفة نبيلة، ولكن نادراً ما تنته بشكل جيد.