محمد الشرقي يلتقي فريق الفجيرة والفائزين بمسابقات الرماية السنوية



الفجيرة (وام)



التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سالم عبيد السلامي، مدير نادي الفجيرة للرماية، وفريق النادي المرافق.

وهنّأ سموه، فريق النادي والفائزين في مسابقات الرماية الثالثة عشرة عام 2025، التي أقيمت تصفياتها في ميدان الريف بالعاصمة أبوظبي.

وأكّد سموه، أهمية نشر رياضة الرماية وتشجيع الموهوبين فيها على الانضمام لمنافساتها، وتطوير مهاراتهم فيها، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للاهتمام بالرياضات التراثية، وترسيخ قيمها الإيجابية في المجتمع.

كما استعرض الفريق إنجازات النادي والمراكز المتقدمة التي حققها في مختلف البطولات على مستوى أندية الرماية، إلى جانب المنافسات القادمة التي سينظمها النادي.

وعبّر فريق نادي الفجيرة للرماية عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه الدائم واهتمامه بتشجيع الرّماة المتميزين من أبناء الفجيرة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.