الظفرة يُتوج بـ «اللقب الثالث» في «الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



توّج الظفرة بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، موسم 2024-2025، عقب فوزه على العربي بهدف، في المواجهة التي احتضنها ملعب العربي في أم القيوين، ضمن «الجولة 30» والأخيرة، ليحسم «الفارس» الصراع المثير على اللقب أمام مطارده دبا، بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، بفارق نقطة عن «الوصيف».

وسجل هدف الظفرة الغالي، المهاجم النيجيري إيزيكيل نومونفي في الدقيقة 11، مستثمراً تمريرة عرضية متقنة من خليل إبراهيم من كرة ثابتة، ليتقدم فريقه مبكراً، ويحافظ على الأفضلية حتى صافرة النهاية، وسط حضور جماهيري حاشد ومؤازرة إدارية وجماهيرية.

وفي المقابل، لم يشفع الفوز العريض الذي حققه دبا على الجزيرة الحمراء 3-1 لصاحب الأرض في خطف اللقب، حيث سجل ثلاثية «النواخذة»، جوستافو ألفيس في الدقيقة 3، وأحمد عيسى في الدقيقة 41، وأيمن رشوق في الدقيقة 62، بينما سجل أحمد مخيمر هدف الجزيرة الحمراء في الدقيقة 17، لينهي دبا الموسم في المركز الثاني وله 56 نقطة.



وجاء تتويج الظفرة ليضيف اللقب الثالث في تاريخه بدوري الأولى، بعد موسمي 2001-2002 و2006-2007، في موسم استثنائي تألق فيه الفريق بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات، واعتمد على منظومة متكاملة قادها اللاعبون بخبرة وهدوء في الجولات الحاسمة، وعلى رأسهم الغيني محمد لامين ياتارا، أحد أبرز هدافي البطولة بـ17 هدفاً.

وأقيمت مراسم التتويج عقب نهاية مباراة الظفرة والعربي، حيث تسلم البطل درع دوري الأولى والميداليات الذهبية، فيما نال دبا الميداليات الفضية، في مشهد احتفالي نظمه اتحاد الكرة الذي أطلق هذا الموسم برنامج «الامتياز الرياضي»، لتحفيز الأندية وتطوير بيئتها الاحترافية، وخصص بموجبه 17.5 مليون درهم دعماً مالياً وفنياً ولوجستياً لأندية الأولى، تُوزع وفق مراكز الترتيب من الأول وحتى السابع عشر، ويبلغ نصيب البطل 1.25 مليون درهم.

وشهدت الجولة الأخيرة إثارة كبيرة أيضاً في بقية المباريات، حيث حقق يونايتد فوزاً تاريخياً على مضيفه مصفوت 8-2، في أكبر انتصار خلال الموسم، وفاز الذيد على الحمرية 3-1، وحقق حتا فوزاً كبيراً على جلف يونايتد بـ «رباعية»، فيما اختتم مجد موسمه بانتصار مفاجئ على الفجيرة 2-0.

وجاء الترتيب النهائي للخمسة الأوائل على النحو التالي: الظفرة أولاً «57 نقطة»، دبا ثانياً «56 نقطة»، العربي ثالثاً «46 نقطة»، الفجيرة رابعاً «43 نقطة»، ويونايتد خامساً «45 نقطة»، في حين ودع فليتوود يونايتد وجلف أف سي المسابقة، الأول بسبب الانسحاب المبكر، والثاني لحلوله في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.