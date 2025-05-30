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الرياضة

ديوكوفيتش لن يشاهد نهائي «أبطال أوروبا»

ديوكوفيتش لن يشاهد نهائي «أبطال أوروبا»
30 مايو 2025 21:11

 
باريس (د ب أ)

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تلقى لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ضربة موجعة بعدما تم رفض طلبه لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تم وضع مباراته ببطولة فرنسا المفتوحة مساء السبت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن عدداً من أبرز اللاعبين، من بينهم مشجع باريس سان جيرمان آرثر فيلس، وجهوا نداءً للمنظمين لضمان ألا تتعارض مبارياتهم في الدور الثالث مع المباراة الكبيرة ضد إنتر ميلان في ميونيخ.
وقال ديوكوفيتش عقب فوزه على كورنتين موتيه:«سأشجع باريس سان جيرمان». وقال: «بالتأكيد سأشاهد المباراة، لو لم ألعب في الفترة المسائية، نعم سيكون هذا رائعاً». ولكن تلقى ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، أنباء غير جيدة اليوم الجمعة، حيث أن مواجهته مع فيليب ميسوليتش ستبدأ قبل 45 دقيقة فقط من بداية المباراة النهائية لدوري الأبطال.
وكانت إميلي موريسمو مديرة بطولة فرنسا المفتوحة إن كرة القدم لن تؤثر في البطولة، وقالت:«نهائي دوري أبطال أوروبا لن يغير الكثير بالنسبة لنا».
وأضافت: «نحاول بذل أقصى جهد من أجل البطولة، نحن سعداء جداً من أجل باريس سان جيرمان، لكننا ننظم حدثنا الخاص».
وقالت: «سيتواجد 15 ألف شخص هنا، لذلك نريد أن نمنحهم أفضل مباراة ممكنة».
وأردفت: «لا يمكننا منع المشاهدة عبر الهواتف ومتابعة المباراة في نفس الوقت، لن يكون هناك 10 أو 20 هدفاً، إذا حدثت ضجة مرة أو مرتين، فسيكون الأمر مقبولاً». 

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
التنس
رولان جاروس
نوفاك ديوكوفيتش
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