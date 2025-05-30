بياستري يحافظ على صدارة مكلارين في تجارب «جائزة إسبانيا»



برشلونة (رويترز)



حافظ أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات على صدارة فريقه مكلارين في التجارب الثانية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، بعد تصدر زميله ومنافسه على اللقب لاندو نوريس حصة التجارب الأولى.

وسجل السائق الأسترالي أسرع زمن للفة على حلبة كتالونيا وقدره دقيقة واحدة و12.760 ثانية بعدما سجل نوريس، الفائز في موناكو يوم الأحد الماضي، أفضل زمن في حصة التجارب الأولى وقدره دقيقة و13.718 ثانية في فترة الظهيرة الحارة.

واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول، الفائز العام الماضي، المركزين الثاني والثالث على الترتيب في حصتي التجارب بينما كان جورج راسل سائق مرسيدس وأقرب منافس لبياستري في التجارب الثانية- أبطأ بفارق 0.286- ليحتل المركز الثاني فيما حل نوريس رابعا (+0.310 ثانية).

وقلص نوريس الفارق مع بياستري في صدارة بطولة السائقين إلى ثلاث نقاط بعد ثمانية من 24 سباقاً، وسيستعيد الصدارة الأحد في حال فوزه في كتالونيا.

وغاب فرستابن، الذي حقق فوزه الأول في «الفورمولا-1» على هذه الحلبة عام 2016، نحو 20 دقيقة في الحصة الأولى من التجارب عندما كان يعمل الفنيون على تغيير التعليق الخلفي لسيارته.

واحتل لويس هاميلتون سائق فيراري- الفائز بالسباق ست مرات في إسبانيا ليعادل الرقم القياسي - المركز الثالث في التجارب الأولى لكنه حل في المركز 11 في الثانية عندما احتل زميله في الفريق شارل لوكلير المركز الخامس.

وشهد اليوم الظهور الأول للأجنحة الأمامية الجديدة من أجل تلبية متطلبات اختبارات المرونة الأكثر صرامة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأحد، لكن لم يكن هناك أي مؤشر فوري على أي حدوث تغيير كبير.

وقال كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول «أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من مجرد حصة تجارب واحدة لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير، أو إذا كان الأمر كذلك، فكيف كان هذا التأثير على السيارات المختلفة، لا يبدو من خلال تعليقات السائقين أن الأمر مختلف كثيرا ًعن يوم جمعة معتاد».

واحتل كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس المركز السادس في التجارب الثانية يليه فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وبيير جاسلي سائق ألبين.

وأنهى ثنائي فريق ريسنج بولز إسحاق حجار وليام لاوسون في المركزين التاسع والعاشر.

وشهدت حصة التجارب الأولى مشاركة سائقين شابين لاكتساب الخبرة، إذ حل الفرنسي فيكتور مارتينز سائق «الفورمولا- 2» محل أليكس ألبون في فريق وليامز والياباني ريو هيراكاوا بدلا من إستيبان أوكون في فريق هاس.