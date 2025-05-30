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الرياضة

أموريم: فرنانديز يريد البقاء مع مانشستر يونايتد

أموريم: فرنانديز يريد البقاء مع مانشستر يونايتد
30 مايو 2025 21:56

 
لندن (د ب أ)

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يعتقد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن برونو فرنانديز يريد البقاء مع الفريق وسط اهتمام من الهلال السعودي.
وفاز فرنانديز بجائزة لاعب العام بالفريق للمرة الرابعة، حيث كان هو الضوء الساطع في الفريق، الذي قدم أسوأ موسم لعب منذ تعرضه للهبوط في موسم 1973 -1974 .
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن خسارة نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي أمام توتنهام زادت الأمور سوءاً، حيث كان للضربة المالية الناتجة عن عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا - وغياب الفريق عن المنافسات الأوروبية بالكامل - أثر سلبي على إعادة بناء فريق أموريم.
وأكد فرنانديز عقب الخسارة في بلباو أن مانشستر قد ينتهي به الحالي ببيعه، حيث يضغط نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.
وقاد اللاعب الدولي البرتغالي مانشستر يونايتد في نهاية رحلتهم في آسيا، حيث انتهت المباراة الودية أمام هونج كونج بالفوز 3 -1 .
وبسؤاله عما إذا كانت هذه هي آخر مباراة لفرنانديز مع الفريق، قال أموريم: «لا أعتقد هذا».
وأضاف: «لست متأكداً، لا أحد يعرف، ولكن لا أعتقد أنها ستكون الأخيرة، أعتقد أنه يشاهدنا نتخذ بعض الخطوات لتغيير كل الأمور، وأعتقد أن هذا كل ما يريده، أعتقد أنه يريد البقاء».
وقال: «يرفض الكثير من الأشياء، ولكن هذا يظهر أنه يريد الفوز وأعتقد أنه ما زال صغيراً، هو لاعب جيد للغاية، هو بحاجة لأن يكون في أفضل دوري في العالم». وذكرت تقارير أن فرنانديز يفكر جدياً في العرض المالي الكبير المعروض عليه، حيث يقال إن نادي الهلال مستعد لمضاعفة راتب قائد مانشستر يونايتد ثلاث مرات ودفع ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (7. 134 مليون دولار) للنادي الإنجليزي.
وبسؤاله عما إذا كان يمكن لمانشستر يونايتد أن يرفض مثل هذا العرض، قال أموريم: «نعم، نعم، يمكننا إيجاد طريقة أخرى لجني الأموال».

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