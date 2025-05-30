توخيل يصطحب لاعبي إنجلترا إلى «الفورمولا-1»

برشلونة (د ب أ)



يعتزم توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، اصطحاب قائمة الفريق التي تضم 26 لاعباً لحضور سباق جائزة إسبانيا الكبرى لـ «الفورمولا-1» المقرر إقامته الأحد.

ويحصل المنتخب الإنجليزي على راحة من الاستعدادات لمباراة تصفيات كأس العالم في أندورا يوم السبت المقبل، حيث سيزورون مضمار كاتالونيا في برشلونة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه من المتوقع حضور كل من ترينت ألكسندر أرنولد، الذي سيصبح رسمياً لاعبا في ريال مدريد يوم الأحد المقبل بعد الإفراج المبكر من ليفربول، والقائد هاري كين وجود بيلينجهام، في السباق التاسع من موسم «الفورمولا-1»، ويهدف السائق البريطاني لاندو نوريس، الذي فاز بسباق جائزة موناكو الكبرى الأسبوع الماضي، لإبعاد أوسكار بياستري من قمة جدول ترتيب فئة السائقين.

ويتأخر نوريس عن زميله بفريق مكلارين بياستري بثلاث نقاط فقط.