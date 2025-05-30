ملاك رينجرز يتعهدون باستثمار 20 مليون جنيه إسترليني



لندن (د ب أ)



وعد الملاك الأميركيون الجدد لنادي رينجرز الأسكتلندي لكرة القدم بضخ 20 مليون جنيه إسترليني (9. 26 مليون دولار) في فريق كرة القدم بالنادي، بعد إتمام عملية الاستحواذ.

وأعلن نادي رينجزر أن مجموعة من المستثمرين، بقيادة أندرو كافيناج وشركة «فورتي ناينرز إنتربرايز» قاموا بشراء حصة الأغلبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن القيادة الجديدة تمتلك الآن 51 في المئة من نادي رينجرز بعد عدة عمليات شراء للأسهم، وقد تعهدوا باستثمار 20 مليون جنيه إسترليني في النادي، وسيصرف الجزء الأكبر من هذا المبلغ على التعاقد مع اللاعبين.

سيتم توفير هذا التمويل من خلال إصدار جديد للأسهم، وذلك رهنا بموافقة المساهمين في اجتماع عام يعقد في 23 يونيو المقبل.

كما أن النادي يستعد للانتقال من شركة عامة محدودة إلى شركة خاصة.

وسيصبح كافيناج، المدير التنفيذي في قطاع الرعاية الصحية، رئيساً لمجلس الإدارة، بينما سيصبح باراج ماراثي، رئيس نادي ليدز ورئيس شركة «فورتي ناينرز إنتربرايز» نائباً.