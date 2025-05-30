السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ملاك رينجرز يتعهدون باستثمار 20 مليون جنيه إسترليني

ملاك رينجرز يتعهدون باستثمار 20 مليون جنيه إسترليني
30 مايو 2025 22:02

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ماكتومناي.. أحدث أبطال رواية «الناجحين خارج أسوار اليونايتد»!
أبردين بطل كأس أسكتلندا بـ «سيناريو درامي»!


وعد الملاك الأميركيون الجدد لنادي رينجرز الأسكتلندي لكرة القدم بضخ 20 مليون جنيه إسترليني (9. 26 مليون دولار) في فريق كرة القدم بالنادي، بعد إتمام عملية الاستحواذ.
وأعلن نادي رينجزر أن مجموعة من المستثمرين، بقيادة أندرو كافيناج وشركة «فورتي ناينرز إنتربرايز» قاموا بشراء حصة الأغلبية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن القيادة الجديدة تمتلك الآن 51 في المئة من نادي رينجرز بعد عدة عمليات شراء للأسهم، وقد تعهدوا باستثمار 20 مليون جنيه إسترليني في النادي، وسيصرف الجزء الأكبر من هذا المبلغ على التعاقد مع اللاعبين.
سيتم توفير هذا التمويل من خلال إصدار جديد للأسهم، وذلك رهنا بموافقة المساهمين في اجتماع عام يعقد في 23 يونيو المقبل.
كما أن النادي يستعد للانتقال من شركة عامة محدودة إلى شركة خاصة.
وسيصبح كافيناج، المدير التنفيذي في قطاع الرعاية الصحية، رئيساً لمجلس الإدارة، بينما سيصبح باراج ماراثي، رئيس نادي ليدز ورئيس شركة «فورتي ناينرز إنتربرايز» نائباً.

 

أسكتلندا
الدوري الأسكتلندي
جلاسجو رينجرز
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©