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الرياضة

ريباكينا تحسم معركة «الضربات القوية»

ريباكينا تحسم معركة «الضربات القوية»
30 مايو 2025 22:16

 
باريس (رويترز)

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لم يُظهر أداء الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على الملاعب الرملية أي تراجع، بفوزها على البطلة السابقة إيلينا أوستابنكو 6-2 و6-2 في مواجهة بين لاعبتين تتميزان بالضربات القوية، لتبلغ الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
ولم تكن ريباكينا المصنفة 12، التي وصلت رولان جاروس، بعد فوزها بلقب بطولة ستراسبورج المفتوحة، راضية عن سلسلة ضربات أوستابنكو القوية، لكنها تفوقت بضربة أمامية ناجحة بمحاذاة الخط الجانبي للملعب في أول نقطة للفوز بالمباراة.
وقالت ريباكينا «الظروف السريعة جعلت من الصعب السيطرة على الكرة، ولكنها بالتأكيد تساعد في الإرسال، مررت بفترات صعود وهبوط، لكنني سعيدة بالطريقة التي سارت بها الأمور».
وقدمت أوستابنكو لاعبة لاتفيا، التي أظهرت أيضاً أداءً جيداً على الملاعب الرملية هذا الموسم بفوز على إيجا شيانتيك وأرينا سبالينكا لتفوز ببطولة شتوتجارت المفتوحة الشهر الماضي، أداءها المعتاد الذي يتسم بعدم القدرة على التنبؤ أو المخاطرة لكن لم تكن محظوظة.
وسددت أوستابنكو الفائزة بلقب رولان جاروس عام 2017 ثلاث ضربات إرسال ساحقة لكنها ارتكبت ثمانية أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال في حين لم تتمكن 14 ضربة ناجحة من تعويض 22 خطأ سهلا ارتكبتها.
وستواجه ريباكينا، التي ارتكبت أيضاً عدداً كبيراً من الأخطاء المزدوجة في ضربة الإرسال، في الدور المقبل البولندية إيجا شيانتيك الفائزة باللقب أربع مرات.

 

التنس
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باريس
رولان جاروس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
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