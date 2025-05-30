لاوتارو: الإنتر يحاول تقديم مباراة مثالية أمام سان جيرمان



برلين (د ب أ)



قال لاوتارو مارتينيز، قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، إن فريقه سيحاول «تقديم مباراة مثالية» للفوز على باريس سان جيرمان، ولحصد لقب دوري أبطال أوروبا عندما يلتقيان في المباراة النهائية السبت في ميونيخ.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي:«دوري أبطال أوروبا هو إنجاز لأي لاعب، وسنحاول تقديم مباراة مثالية، للعودة بالكأس إلى إيطاليا، إلى ميلانو، حيث إنه لم يتواجد هناك لسنوات قليلة».

وأضاف:«هذه هي المباراة النهائية لدوري الأبطال، كلنا نعرف قيمة هذه الكأس، ينبغي أن نواصل اللعب بنفس الطريقة التي كنا نلعب بها طوال رحلتنا، نحترم منافسنا كثيراً، ولكن لدينا المهارة التي تؤهلنا للعب مباراة جيدة».

وتأهل إنتر ميلان، الفائز باللقب ثلاث مرات من قبل، بعدما فاز في الدور قبل النهائي على برشلونة في مباراة مثيرة، وكانت آخر مرة تواجد فيها إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2022 - 2023، عندما خسر أمام مانشستر سيتي.

وبسؤاله عما تغير بالفريق منذ تلك المباراة، التي كان جزءاً منها، قال مارتينيز:«نضجنا، وتطورنا، واجهنا منافسين أقوياء في ملاعب صعبة للغاية، اكتسبنا احترام الجميع».

وأضاف:«الآن لدينا احتمالية العودة للوطن بهذا الكأس، دعونا نأمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب».

وأضاف سيموني إنزاجي، مدرب الفريق:«التجربة التي كانت قبل عامين ستساعدنا، كانت رحلة طويلة وصعبة، سنحتاج للحفاظ على تركيزنا».

وأضاف:«المثابرة والعزيمة في الملعب ستكون هي الفارق».