إنزاجي يطالب الإنتر بـ«الصميم» وليس «الهوس»!



ميونيخ (أ ف ب)



رأى مدرب الإنتر الإيطالي سيموني إنزاجي أن فريقه «يستحق» التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يلتقي السبت على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ مع باريس سان جيرمان الفرنسي، معتبراً أن مشواره الرائع نحو مواجهة اللقب تمنحه الثقة التي بحاجة إليها.

وقال إنزاجي الذي قاد الإنتر إلى النهائي للمرة الثانية في غضون ثلاثة مواسم، بعدما تجاوز العملاقين بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني في ربع ونصف النهائي، إنه «دائماً ما يكون هناك حماس كبير قبل كل مباراة في دوري أبطال أوروبا، لاسيما عندما تكون المباراة النهائية، نستحق التواجد هنا بجدارة، لأننا أظهرنا رغبة كبيرة منذ مباراتنا الأولى في مانشستر»، حين فرض التعادل السلبي على السيتي في مستهل منافسات المجموعة الموحدة في إعادة لنهائي 2023 الذي خسره بصعوبة 0-1.

وأنهى الإنتر المجموعة الموحدة المكونة من 36 فريقاً بحسب النظام الجديد في المركز الرابع، بعدما خسر مرة واحدة فقط، فيما اهتزت شباكه في مناسبة واحدة أيضاً في ثماني مباريات.

وبعدما تخطى فينورد الهولندي في ثمن النهائي، فاز على البايرن 2-1 خارج الديار في ذهاب ربع النهائي وتعادل إياباً 2-2، ثم عاد من برشلونة بالتعادل 3-3 في ذهاب نصف النهائي قبل الفوز الدراماتيكي إياباً 4-3 بعد التمديد.

ورأى إنزاجي الذي رفض التساؤلات حول مستقبله وسط تكهنات بإمكانية رحيله بعد النهائي، أن المنافسين الذين واجههم فريقه «كانوا خصوماً رائعين، بالتالي فإن مكاننا هنا مستحق، لكننا نعرف أنه لا يزال يتعين علينا اتخاذ الخطوة الأخيرة، وهي الأهم».

ومن المرجح أن يشارك سبعة من اللاعبين الذين بدأوا نهائي 2023 ضد السيتي في تشكيلة السبت ضد سان جيرمان الشاب، حيث أن الخبرة الإضافية للفريق الإيطالي قد تصب في مصلحته.

وقال إنزاجي قبل مواجهة الفريق الفرنسي الذي أصبح، مثل مانشستر سيتي، من أغنى الفرق الأوروبية على مدار العقد الماضي، إن «كل مباراة تختلف عن الأخرى، ويمكن حسم النهائيات في لحظات حاسمة».

وتابع «قبل عامين، لم نكن المرشحين الأوفر حظاً، لكننا نافسنا مانشستر سيتي على أرض الملعب، وربما كنا نستحق أكثر من ذلك».

ويسعى الإنتر للفوز بلقبه الرابع وإضافته إلى تتويجه أعوام 1964 و1965 وأخيراً 2010 حين أحرز الثلاثية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن على عملاق ميلانو النهوض من كبوة خسارة لقب الدوري الإيطالي لصالح نابولي نهاية الأسبوع الماضي.

ورأى إنزاجي الذي يملك تشكيلة جاهزة تماماً للاختيار من بينها، أن «الجانب المعنوي مهم، لقد بذل اللاعبون جهداً كبيراً، وبالطبع تجاوزنا خيبة الأمل المحلية»، مضيفاً «جميع اللاعبين متوفرون (للعب)، بالتالي يقع على عاتقي اختيار فريقي، يجب ألا يكون اللاعبون مهووسين (بفكرة الفوز باللقب)، بل يجب أن يتحلوا بالقدر المناسب من التصميم».