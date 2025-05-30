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الرياضة

شباب الأهلي يمثل الإمارات في «أبطال آسيا للسلة»

شباب الأهلي يمثل الإمارات في «أبطال آسيا للسلة»
30 مايو 2025 23:01

دبي (وام)

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أكد المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا مشاركة فريق شباب الأهلي في نهائيات بطولة دوري أبطال آسيا للأندية لكرة السلة 2025، ممثلاً للإمارات، الدولة المستضيفة.
وتستضيف الإمارات البطولة من 7 إلى 13 يونيو المقبل، للعام الثاني على التوالي في دبي، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي، حيث تُقام منافسات دور المجموعات في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، وتُختتم المباريات النهائية في صالة كوكا كولا أرينا، بمشاركة 9 من أبرز أندية القارة. وبانضمام شباب الأهلي، اكتمل عدد الفرق المشاركة مع الرياضي اللبناني حامل اللقب، وطبيعت الإيراني ممثل منطقة غرب آسيا، وجيجيانج جوانجشا ليونز بطل الدوري الصيني، وتشانجوون إل جي ساكرز بطل الدوري الكوري الجنوبي، وميرالكو بولتس بطل كأس الفلبين، وأوتسونوميا بريكس بطل الدوري الياباني، وتاويوان بايلوتس من الصين تايبيه، وبرونكوز المنغولي.
ومن المنتظر أن تجرى قرعة البطولة السبت، حيث سيتم تقسيم الفرق التسعة على 3 مجموعات.
يذكر أن شباب الأهلي سيخوض منافسات البطولة بطموحات كبيرة للظفر باللقب القاري، بعدما نجح في الوصول إلى النهائي خلال النسخة الماضية، وحقق إنجازاً غير مسبوق بحصوله على المركز الثاني، حيث يعود الفريق هذا العام بخبرة أوسع بعدما تُوج مؤخراً بلقب دوري الخليج ضمن منافسات دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة، محققاً أول ألقابه في البطولة، بعد أن توقف عند نصف النهائي في النسختين السابقتين.

الإمارات
دبي
كرة السلة
دوري أبطال آسيا
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