السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«منتخب الطاولة» يشارك في البطولة العربية

«منتخب الطاولة» يشارك في البطولة العربية
31 مايو 2025 01:03

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الشارقة بطل أشبال وناشئي كرة الطاولة
شباب الأهلي يُتوج بثنائية الموسم في كرة الطاولة

أعلن اتحاد كرة الطاولة، مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية لكل الفئات، والمقررة في المغرب أغسطس المقبل.
وقال أحمد البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد، مدير المنتخبات الوطنية، إنه سيتم إقامة معسكر إعداد خارجي للمنتخب المشارك في البطولة، حسب الخطة المقررة من الجهاز الفني.
وأوضح أن الموسم الحالي شهد منافسة كبيرة على الألقاب، وتتويج 4 أندية مختلفة بها، حيث فاز شباب الأهلي بدوري الرجال وكأس الإمارات، والنصر بدوري الشباب، والشارقة بدوري الناشئين، والوصل بلقب الأشبال.
وأضاف أن المنافسة امتدت إلى الألقاب الفردية، بفوز أحمد سعيد لاعب نادي الشارقة، بذهبية بطولة فردي الشباب الثانية، بتغلبه على شقيقه محمد سعيد في النهائي، وذهب المركز الثالث للشقيقين في نادي النصر علي وعبدالله الحواي.
وأشار إلى فوز صلاح الدين عبدالحميد لاعب شباب الأهلي بلقب بطولة فردي الرجال الثانية ،بتفوقه في النهائي على نبيل الزرعوني لاعب الشارقة، وكان المركز الثالث للاعبي شباب الأهلي إبراهيم سيف وجاسم لنجاوي.

منتخب الطاولة
منتخب كرة الطاولة
كرة الطاولة
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©