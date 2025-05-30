«منتخب الطاولة» يشارك في البطولة العربية

دبي (وام)

أعلن اتحاد كرة الطاولة، مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية لكل الفئات، والمقررة في المغرب أغسطس المقبل.

وقال أحمد البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد، مدير المنتخبات الوطنية، إنه سيتم إقامة معسكر إعداد خارجي للمنتخب المشارك في البطولة، حسب الخطة المقررة من الجهاز الفني.

وأوضح أن الموسم الحالي شهد منافسة كبيرة على الألقاب، وتتويج 4 أندية مختلفة بها، حيث فاز شباب الأهلي بدوري الرجال وكأس الإمارات، والنصر بدوري الشباب، والشارقة بدوري الناشئين، والوصل بلقب الأشبال.

وأضاف أن المنافسة امتدت إلى الألقاب الفردية، بفوز أحمد سعيد لاعب نادي الشارقة، بذهبية بطولة فردي الشباب الثانية، بتغلبه على شقيقه محمد سعيد في النهائي، وذهب المركز الثالث للشقيقين في نادي النصر علي وعبدالله الحواي.

وأشار إلى فوز صلاح الدين عبدالحميد لاعب شباب الأهلي بلقب بطولة فردي الرجال الثانية ،بتفوقه في النهائي على نبيل الزرعوني لاعب الشارقة، وكان المركز الثالث للاعبي شباب الأهلي إبراهيم سيف وجاسم لنجاوي.