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الرياضة

اتحاد البلياردو يطلق مبادرة لاكتشاف المواهب في المدارس

اتحاد البلياردو يطلق مبادرة لاكتشاف المواهب في المدارس
31 مايو 2025 01:03

دبي (وام)

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أطلق اتحاد البلياردو، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة رياضية جديدة ضمن برنامج متكامل لاكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسين في الفئات العمرية الناشئة، في خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ ثقافة رياضات البلياردو والسنوكر في المدارس الحكومية.
واستهل الاتحاد فعاليات البرنامج في مدرسة مجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء في دبي، من خلال تنظيم يوم مفتوح، شارك فيه مدرب ومدربة من كوادر الاتحاد، قدما خلاله عروضاً تعريفية حول اللعبة، إلى جانب تجارب عملية مباشرة للطلبة والطالبات، وسط تفاعل إيجابي من الكادرين التعليمي والإداري في المدرسة.
وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد ألعاب البلياردو، أن المبادرة نموذج ناجح للتكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، وتساهم في بناء جيل يتمتع بالوعي والانضباط والتركيز والثقة بالنفس، مشيداً بتعاون وزارة التربية والتعليم ودورها المحوري في دعم البرامج الهادفة إلى تعزيز الرياضة المدرسية.
وتوجّه بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم على دعمها المتواصل، وحرصها على توفير بيئة محفزة لاكتشاف وتطوير المهارات الرياضية لدى الطلبة.

اتحاد البلياردو والسنوكر
البلياردو
المواهب
وزارة التربية والتعليم
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