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الرياضة

«أبوظبي إكستريم».. حان وقت «العاشرة» في موسكو

بطولة أبوظبي إكستريم تستقطب نخبة النجوم (وام)
31 مايو 2025 01:03

موسكو (وام)

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تنطلق اليوم في العاصمة الروسية موسكو، منافسات النسخة العاشرة من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC10)، في صالة «فوليبولنايا أرينا دينامو»، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم رياضات الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة من المواهب الإماراتية الصاعدة.
وتُعد هذه النسخة الأولى من البطولة التي تستضيفها روسيا، ضمن خطة التوسع العالمي لسلسلة «أبوظبي إكستريم»، التي انطلقت هذا الموسم من العاصمة الفرنسية باريس، لتواصل تعزيز حضورها في كبرى العواصم الرياضية العالمية.
ويشهد الحدث مشاركة عدد من الأسماء اللامعة، من بينهم نجم الفنون القتالية المختلطة أرمان تساروكيان، الذي يواجه البرازيلي باتريكي «بيتبول» فيرير في نزال الجرابلنج، إلى جانب مواجهة قوية بين الروسي فيكتور نيمكوف والبرازيلي روني ماركيس.
كما يلتقي البرازيلي روجيريو بونتورين مع الروسي أسكار أسكاروف، والروسيان إسلام ماميدوف وإيفان ليسوغوروف في نزال مرتقب، إضافة إلى مواجهات أخرى تجمع فيليبي ماتشادو بمحمد شخبانوف، وويسلي فيليكس بفلاديمير بليوم.
ويمثل الإمارات في النزالات الاستعراضية، ثلاثة من أبرز المواهب الوطنية في فئة الناشئين، حارب الحمادي، وعبدالعزيز العقيدي، وسالم القبيسي، الذين سيخوضون نزالات مميزة إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب من روسيا وأوروبا، في فرصة مهمة لتسليط الضوء على الكفاءات الإماراتية في رياضة الجوجيتسو على الساحة العالمية.
وتواصل بطولة «أبوظبي إكستريم»، التي تعد منتجاً إماراتياً مميزاً انطلق من أبوظبي إلى مختلف دول العالم، ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية لتطوير رياضات الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، من خلال توفير بيئة تنافسية احترافية وقوانين مبتكرة تعزز الأداء الهجومي، وتحقق مستويات عالية من الإثارة والتشويق. ومنذ انطلاق موسم 2025، أثبتت البطولة قدرتها على استقطاب أبرز الرياضيين وتوسيع قاعدة متابعيها، بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضات القتالية الحديثة.

موسكو
روسيا
أبوظبي
الجوجيتسو
الفنون القتالية المختلطة
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