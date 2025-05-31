فارس المزروعي: مهرجان سباق دلما التاريخي يسهم في صقل وترسيخ الهوية الوطنية



منطقة الظفرة (الاتحاد)



ثمن معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الدعم المستمر والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للفعاليات التراثية والرياضية، ورعايته لمهرجان سباق دلما التاريخي الذي انطلقت دورته الثامنة 16 مايو ويستمر إلى اليوم، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد معاليه خلال زيارته فعاليات المهرجان الذي يقام أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، أن المهرجان بطبيعته والرسالة التي يضطلع بها يتسق مع أهداف «عام المجتمع»، من خلال الحفاظ على التراث، وتعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، كما يعكس التزام إمارة أبوظبي بحفظ التراث، وترسيخ الهوية الوطنية، وإحياء الرياضات البحرية.

وأشار معاليه إلى أن المهرجان يُعد من أهم الفعاليات التي تجمع بين الرياضات البحرية التراثية والحديثة، والأنشطة والبرامج المجتمعية، وأسهم خلال دوراته المتعاقبة في صقل وترسيخ الهوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي، وقام بأدوار مجتمعية مهمة عبر تشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش الاقتصاد المحلي للجزيرة.



واطلع معالي فارس خلف المزروعي على سير العمل في المهرجان، واستمع لشرح موجز من راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان عن الأجنحة والفعاليات والمسابقات التي يشملها، كما قام بجولة شملت السوق الشعبي الذي يضم عدداً من محلات الأسر المنتجة من أهالي الجزيرة ويعرض المنتجات التراثية والصناعات التقليدية والمأكولات الشعبية الإماراتية، كما شملت الجولة القرية التراثية التي تضم ورشاً للحرف التراثية البحرية والنسائية، حيث تابع جانباً من أعمال الحرف والورش البحرية.

وضمن جولة معاليه تفقد رئيس هيئة أبوظبي للتراث أجنحة الجهات المشاركة في المهرجان مركز التواجد البلدي - بلدية منطقة الظفرة، وهيئة البيئة أبوظبي، ومتحف دلما، شركة المرفأ للطاقة، ومستشفيات الظفرة - صحة، وتعرف إلى ما تقدمه للجمهور من فعاليات توعوية وتثقيفية.

وتفقد معاليه قرية الطفل وما تقدمه من أنشطة الرسم والتلوين، وتابع نشاط الألعاب الشعبية، واطلع على منافسات كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، إضافة إلى متابعة جانب من مسابقة الطبخ اليومية، وعروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية التي قدمت لوحات من الفنون الأدائية التراثية.