العين يدعم صفوفه بـ «6 صفقات» قبل «مونديال الأندية»



معتز الشامي (أبوظبي)



أبرمت شركة الكرة بنادي العين 6 صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق المشارك في كأس العالم، بالإضافة إلى الموسم الجديد، ويبدأ «الزعيم» التحضير لـ «المونديال» بداية من الأحد، وتستمر التدريبات حتى الأربعاء المقبل، موعد السفر إلى واشنطن لبدء معسكر المشاركة في البطولة، حيث يلتقي «الزعيم» مع أوكلاند سيتي ودياً 9 يونيو المقبل، بالإضافة إلى تجربة أخرى بعدها بـ 4 أيام، وذلك قبل المواجهة الأولى لـ «البنفسج» في البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي 18 يونيو، ويلعب العين ضمن المجموعة السابعة لكأس العالم مع يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي.

انضم إلى كتيبة ممثل الوطن في كأس العالم، المغربيان حسين رحيمي، ويحيى بن خالق، والمصري رامي ربيعة، في صفقة انتقال حر، كما أتفق العين مع البرتغالي روي باتريسيو حارس أتالانتا الإيطالي ومنتخب البرتغال، لشارك مع «البنفسج» في البطولة، كما وصل مارسيل راتنيك «21 عاماً» قائد منتخب سلوفينيا ونادي أولمبيا ليوبليانا، ويعد راتنيك أحد أبرز اللاعبين المدافعين في الدوري السلوفيني، ويملك قدرات فنية عالية، بالإضافة إلى الشخصية الفنية داخل الملعب، ليكون المدافع الثالث للفريق بعد بن خالق، ورامي ربيعة، كما تعاقد العين مع أديس ياسيتش ظهير أيمن فولفسبيرجر النمساوي.

ولن تكون «الصفقات الست» كل ما في جعبة شركة الكرة بنادي العين، لكن ما تزال هناك احتمالية لصفقة أو صفقتين جديدين، لتوفير المزيد من الدعم لتشكيلة الفريق، خاصة أن العين يستهدف البناء للمواسم المقبلة، وليس «مونديال الأندية» فقط.