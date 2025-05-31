الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يدعم صفوفه بـ «6 صفقات» قبل «مونديال الأندية»

العين يدعم صفوفه بـ «6 صفقات» قبل «مونديال الأندية»
31 مايو 2025 11:18

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«مركز المصادر الوراثية النباتية» يفك شيفرة جينات النباتات
منظومة طبية متكاملة لضمان سلامة الحجاج الإماراتيين


أبرمت شركة الكرة بنادي العين 6 صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق المشارك في كأس العالم، بالإضافة إلى الموسم الجديد، ويبدأ «الزعيم» التحضير لـ «المونديال» بداية من الأحد، وتستمر التدريبات حتى الأربعاء المقبل، موعد السفر إلى واشنطن لبدء معسكر المشاركة في البطولة، حيث يلتقي «الزعيم» مع أوكلاند سيتي ودياً 9 يونيو المقبل، بالإضافة إلى تجربة أخرى بعدها بـ 4 أيام، وذلك قبل المواجهة الأولى لـ «البنفسج» في البطولة أمام يوفنتوس الإيطالي 18 يونيو، ويلعب العين ضمن المجموعة السابعة لكأس العالم مع يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي.
انضم إلى كتيبة ممثل الوطن في كأس العالم، المغربيان حسين رحيمي، ويحيى بن خالق، والمصري رامي ربيعة، في صفقة انتقال حر، كما أتفق العين مع البرتغالي روي باتريسيو حارس أتالانتا الإيطالي ومنتخب البرتغال، لشارك مع «البنفسج» في البطولة، كما وصل مارسيل راتنيك «21 عاماً» قائد منتخب سلوفينيا ونادي أولمبيا ليوبليانا، ويعد راتنيك أحد أبرز اللاعبين المدافعين في الدوري السلوفيني، ويملك قدرات فنية عالية، بالإضافة إلى الشخصية الفنية داخل الملعب، ليكون المدافع الثالث للفريق بعد بن خالق، ورامي ربيعة، كما تعاقد العين مع أديس ياسيتش ظهير أيمن فولفسبيرجر النمساوي.
ولن تكون «الصفقات الست» كل ما في جعبة شركة الكرة بنادي العين، لكن ما تزال هناك احتمالية لصفقة أو صفقتين جديدين، لتوفير المزيد من الدعم لتشكيلة الفريق، خاصة أن العين يستهدف البناء للمواسم المقبلة، وليس «مونديال الأندية» فقط.

 

الإمارات
العين
كأس العالم
مونديال الأندية
يوفنتوس
مانشستر سيتي
الوداد
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
المرشح الرئاسي البولندي كارول ناوروتسكي
الأخبار العالمية
فوز ناوروتسكي في جولة إعادة انتخابات بولندا الرئاسية
اليوم 07:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©