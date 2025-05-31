سان جيرمان والإنتر: «معارك ثنائية» تحسم نهائي «أبطال أوروبا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يبدو باريس سان جيرمان المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه إنتر ميلان الإيطالي في النهائي اليوم السبت، وفي التقرير نسلط الضوء على المعارك الثنائية التي تحدد شكل مباراة النهائي في ملعب أليانز أرينا، في ميونيخ.

حكيمي وديماركو

المباراة النهائية مناسبة خاصة للغاية لحكيمي، الظهير الأيمن المغربي لفريق سان جيرمان، والذي فاز بلقب الدوري الإيطالي مع الإنتر في عام 2021، ربما يكون حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهجوم، وسجل وصنع 22 هدفاً هذا الموسم.

ولكن هل يمكن أن يستغل ديماركو، الظهير الأيسر المتألق للإنتر، والذي سجل 4 أهداف و11 تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، المساحة التي يتركها خلفه في هجماته المتكررة إلى الأمام؟

يلعب ديماركو دوراً محورياً في تشكيلة الإنتر 3-5-2، حيث يُعدّ إسهامه الهجومي بالغ الأهمية، ومع ذلك واجه ديماركو صعوبة دفاعية كبيرة ضد لامين يامال في نصف النهائي، خاصةً في مباراة الذهاب في برشلونة.

كفاراتسخيليا ودومفريز

ويقوم دامفريس بنفس عمل ديماركو على الجانب الأيمن من الملعب مع إنتر ميلان، حيث يقدم الهولندي أداءً هجومياً رائعاً ويقدم الكثير لفريقه في الهجوم، حيث سجل 11 هدفاً هذا الموسم، بما في ذلك هدفان في مباراة الذهاب أمام برشلونة، ولكن دومفريز يتولى أيضاً مهمة إيقاف كفاراتسخيليا، الجناح الأيسر الجورجي الذي انضم إلى سان جيرمان في يناير قادماً من نابولي، ويعد كفاراتسخيليا خصماً مألوفا لإنتر ميلان، حيث واجهه 6 مرات، عندما كان في نابولي، لكنه فاز في مباراة واحدة فقط، ولم يسجل في مرمى دفاع «النيراتزوري».

ماركينيوس ولاوتارو

سيتواجه القائدان وجهاً لوجه في مواجهة من أميركا الجنوبية بين المدافع البرازيلي لسان جيرمان والمهاجم الأرجنتيني للإنتر، ويبلغ ماركينيوس 31 عاماً، وهو أكبر لاعب في سان جيرمان، ويلعب في النادي منذ عام 2013، عندما انضم إليه قادماً من روما عندما كان مراهقاً، ولذلك شارك ماركينيوس في العديد من الهزائم المؤلمة مع سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على مدار العقد الماضي، وشارك في خسارة نهائي 2020 أمام بايرن ميونيخ، بينما يُعد مارتينيز، البالغ 27 عاماً، التهديد الرئيسي في الإنتر، بعد أن سجل 22 هدفاً هذا الموسم، منها 9 أهداف في أوروبا.

وواجه الثنائي بعضهما البعض 4 مرات على المستوى الدولي، بما في ذلك نهائي كوبا أميركا 2021، عندما شارك مارتينيز مع ليونيل ميسي في هجوم الأرجنتين في فوزها 1-0 على ماركينيوس والبرازيل في ماراكانا.

ديمبلي وتورام

يعد ديمبلي قائد هجوم سان جيرمان، حيث تحول الجناح الفرنسي هذا الموسم تحت قيادة لويس إنريكي إلى مهاجم قاتل برصيد 33 هدفاً في كل المسابقات، وإذا تمكن من هز الشباك ومساعدة باريس سان جيرمان على الفوز، قد يصبح المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.

وفي هجوم الإنتر، يعتبر تورام زميل ديمبلي في المنتخب الفرنسي، بمثابة درع مارتينيز، برصيد 18 هدفاً في جميع المسابقات، يُعدّ هذا الموسم الأكثر غزارة في تهديفه حتى الآن، وبعد انضمامه إلى إنتر بعد نهائي 2023، لديه الآن فرصة للتقدم خطوة أبعد من والده ليليان، وصيف دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس عام 2003.