«فأل حسن» لسان جيرمان.. ميونيخ مدينة الأبطال الجدد!



معتز الشامي (أبوظبي)



يختتم دوري أبطال أوروبا في ميونيخ آرينا، مساء اليوم السبت، عندما يلتقي باريس سان جيرمان مع إنتر ميلان للمرة الأولى، ولم يسبق لسان جيرمان أن فاز بـ «الشامبيونزليج»، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ في ظهوره الوحيد السابق في لشبونة عام 2020، ولكن هذه المرة قد تشهد لقبه الأوروبي الأول، حيث تمثل مدينة مدينة ميونيخ فألاً حسناً للفريق الفرنسي.

وفي المقابل، يتطلع إنتر ميلان إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة، والثانية في عصر «الشامبيونزليج» بعد هزيمته أمام بايرن ميونيخ في مدريد عام 2010، ووصل العملاق الإيطالي إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي 0-1 في إسطنبول عام 2023.

وتعد المباراة النهائية الثانية لكأس أوروبا بين فريقين فرنسي وإيطالي، وتظل المرة الأولى هي المرة الوحيدة التي رفع فيها نادٍ من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الكأس، حيث تغلب مارسيليا على ميلان 1-0 في الملعب الأولمبي في ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عام 1993.

ونهائي اليوم واحد من أربعة نهائيات لكأس أوروبا تقام في ميونيخ، حيث أقيمت المباريات الثلاث الأولى في الملعب الأولمبي، والثانية في ميونيخ فوتبول أرينا، بعد عام 2012.

وسجلت جميع النهائيات في ميونيخ حدثاً فريداً، حيث أسفرت كل من المباريات النهائية الأربع السابقة التي أقيمت في المدينة الألمانية عن فائز جديد بالبطولة للمرة الأولى، ما يمثل فألاً حسناً لفريق سان جيرمان، وفي نهائي موسم 1978/79، فاز نوتنجهام فورست على مالمو بهدف، وفي 1992 /93، فاز مرسيليا على ميلان بهدف أيضاً.

وفي نهائي 1996-1997، فاز دورتموند على يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف، وفي 2011-2012، فاز تشيلسي على بايرن ميونيخ 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.