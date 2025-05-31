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الرياضة

الإنتر يهدد بتحطيم حلم سان جيرمان في «الثلاثية التاريخية»!

الإنتر يهدد بتحطيم حلم سان جيرمان في «الثلاثية التاريخية»!
31 مايو 2025 11:57

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يسعى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى الفوز بثلاثية أخرى، لكن إنتر ميلان يقف في طريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، وتتجه أنظار عالم كرة القدم إلى ملعب أليانز أرينا، في ميونيخ، حيث يتنافس سان جيرمان وإنتر ميلان وجهاً لوجه على المجد الأوروبي.
واكتفى الفريقان بـ «الوصافة» في السنوات الخمس الماضية، حيث خسر سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ عام 2020، والإنتر أمام مانشستر سيتي عام 2023، ويسعى فريق لويس إنريكي جاهداً للفوز بالثلاثية، بعد فوزه بكأس فرنسا، بعد نجاحه في التتويج بالدوري الفرنسي.
وتعد المشاركة هي السابعة للإنتر في نهائي كأس أوروبا - دوري أبطال أوروبا، محققاً اللقب 3 مرات (1964, 1965، و2010)، وخسر آخر نهائي له، بنتيجة 1-0 أمام مانشستر سيتي عام 2023، وفي المقابل، تعد المشاركة هي الثانية فقط لباريس سان جيرمان في النهائي، ويحتل حالياً المركز الرابع في قائمة أكثر الفرق مشاركة في البطولة من دون أن يفوز بها منذ انطلاقها عام 1955، خلف أرسنال، ودينامو كييف، وأتلتيكو مدريد.
ولا تمثل المباراة النهائية المواجهة التنافسية الأولى بين سان جيرمان وإنتر ميلان فحسب، بل أيضاً اللقاء الأول بين لويس إنريكي وسيموني إنزاجي، وأشرف كلا المدربين على 32 مباراة في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرتهما، حيث فاز إنريكي في 20 مباراة، بينما حقق إنزاجي 17 انتصاراً، ولم يخسر إنتر ميلان في آخر 4 مباريات ضد الفرق الفرنسية في أوروبا (فاز 2 وتعادل 2) منذ خسارته 1-0 أمام مارسيليا في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، وتعد ثاني مباراة نهائية لكأس أوروبا - دوري أبطال أوروبا بين فريقين إيطالي وفرنسي، بعد فوز مارسيليا على ميلان بهدف عام 1993، والمرة الوحيدة التي فاز فيها نادٍ فرنسي بالكأس، وأُقيمت تلك المباراة النهائية أيضا في ميونيخ.
وفي الواقع، ستكون المباراة النهائية الخامسة لدوري أبطال أوروبا التي تُقام في ميونيخ، وفاز المتوجون في كل من النسخ الأربع السابقة بالكأس للمرة الأولى على الإطلاق، وهي مسيرة يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة تحقيقها (نوتنجهام فورست عام 1979، ومارسيليا عام 1993، ودورتموند عام 1997، وتشيلسي عام 2012)، ولكن الأندية الفرنسية لم تفز إلا باثنين من أصل 15 نهائياً أوروبياً كبيراً (واحد من أصل 7 في دوري أبطال أوروبا، وواحد من أصل 3 في كأس أبطال الكؤوس الأوروبية، ولم تفز بأي لقب في 5 محاولات في (كأس الاتحاد الأوروبي - الدوري الأوروبي).

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
ميونيخ
لويس إنريكي
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