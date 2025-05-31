9 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في «مونديال بودابست»



أبوظبي (الاتحاد)



يبدأ منتخب الجودو، الأحد، معسكره في مركز التدريب الدولي بألمانيا، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم الـ 38 للرجال، والـ 29 للسيدات، والمقررة في العاصمة المجرية بودابست من 11 إلى 20 يونيو الحالي، ضمن جولات الاتحاد الدولي العالمية المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ويسبقها اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي برئاسة ماريوس فايزر، وحضور الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي.

ويشارك منتخبنا الأول في «مونديال بودابست» بـ 8 لاعبين هم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، ناجي يزبيك، ومحمد بيك «وزن 73 كجم»، طلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، عمر جاد «وزن 81 كجم»، أرام جريجوري، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، ظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم»، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات السيدات ضمن «وزن تحت 52 كجم».

وتقدمت 91 دولة للمشاركة في البطولة حتى الآن، من بينها 6 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، مصر، المغرب، تونس ولبنان.

