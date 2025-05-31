هاميلتون يتمسك بنجاح المغامرة مع فيراري



برشلونة (أ ف ب)



عبّر البريطاني لويس هاميلتون، الممتعض من أداء سيارته، عن تصميمه لإنجاح مسيرته مع فريق فيراري في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، وذلك بعد يوم صعب في تجارب جائزة إسبانيا الكبرى، حيث ألمح زميله السابق روزبرج أن تقدمه في السن قد يؤثر على بطل العالم سبع مرات.

احتل هاميلتون، المنضم هذا الموسم إلى فيراري من مرسيدس، المركز الحادي عشر في التجارب الحرة، واصفاً سيارته بأنها «غير قابلة للقيادة»، وهو وصف أراد مدير الفريق فريدريك فاسور التخفيف من حدته بقوله إن «التعليقات على جهاز الراديو كانت قاسية بعض الشيء».

وفيما كافح ابن الأربعين للسيطرة على سيارته المتقلبة على حلبة كاتالونيا، قال روزبرج الذي تفوق عليه في بطولة العالم 2016، لشبكة سكاي «الفورمولا-1» إن العمر قد يكون عاملاً في معاناته هذه السنة «حتى لو كان أفضل سائق في التاريخ، سيصبح أداؤه بطيئاً نوعاً ما وهذا مرتبط بالعمر».

أضاف: «وعندما تكون بسن الأربعين، سيحدث ذلك عاجلاً أم آجلاً».

في المقابل، حل شارل لوكلير، زميل هاميلتون، في المركز السادس وقال إنه فوجئ بأداء سيارته وإمكاناتها.

وحافظ هاميلتون على رباطة جأشه عندما سئل عن يومه «ليس ممتعاً، هذا مكان جميل، الطقس رائع أيضاً، لكن لا، لم يكن يوماً جيداً».

أضاف أنه لم يشعر بقدرته على استخدام خبرته لتحفيز الفريق: «عليك فقط أن تحني رأسك وتركز جهودك. لا تستسلم ببساطة، تتابع وتضغط».

وأبدى روزبرج تعاطفه مع هاميلتون: «إذا كان بإمكاننا اختيار أسوأ سيارة، فإنها فيراري».

تابع: «مسكين لويس هاميلتون، هذه السيارة مرهقة».

وشرح: «الجزء الأخير ليس ثابتاً، لذا حتى عند الدخول، اضطر لويس إلى تغيير اتجاهه بالكامل لتجنب الاصطدام، لذا أتعاطف معه تماماً في هذه اللحظة».

هاميلتون المتوج ست مرات قياسية في جائزة إسبانيا الكبرى، بذل جهداً الخميس لوضع حد للتكهنات حول علاقته الصعبة مع مهندس سباقه ريكاردو أدامي: «هناك تكهنات كثيرة ومعظمها مجرد هراء».

تابع: «لدينا علاقة رائعة. من الرائع العمل معه، كلانا يعمل بجد، كل هذا مجرد ضجيج ونحن نتجاهله».

وبعد ثماني جولات على انطلاق البطولة، يحتل هاميلتون المركز السادس في ترتيب السائقين، بفارق نحو مئة نقطة عن الأسترالي المتصدر أوسكار بياستري (ماكلارين).