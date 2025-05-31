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الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ الظفرة ودبا بالتأهل إلى «المحترفين»

حمدان بن مبارك يهنئ الظفرة ودبا بالتأهل إلى «المحترفين»
31 مايو 2025 12:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، ناديي الظفرة ودبا بمناسبة تأهلهما إلى دوري المحترفين، متمنياً لهما التوفيق في مسيرتهما الكروية.
وأكد معالي رئيس الاتحاد، أن فريق الظفرة بذل جهوداً كبيرة مكنته من إنهاء المسابقة في صدارة الدوري، مشيراً إلى أن عملاً متميزاً داخل النادي يقف خلف هذا الإنجاز. وقال: «بهذه المناسبة نهنئ إدارة النادي والفريق وجمهوره، ونأمل أن يواصل الظفرة تطوره في المحترفين ليكون مصدراً مهماً للمنتخبات الوطنية وسنداً للكرة الإماراتية في الحاضر والمستقبل».
وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، بالتهنئة والتبريكات إلى إدارة نادي دبا والفريق ومحبيه على مركز وصافة دوري الأولى والتأهل إلى «المحترفين»، متمنياً أن يُشّكل الفريق إضافة جديدة في المرحلة المقبلة، ويقدم موسماً متميزاً مع كبار الأندية الإماراتية.

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حمدان بن مبارك
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
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