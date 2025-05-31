«كواليفيكار» يستهدف «الديربي الفرنسي» في «مضمار شانتييه»



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار شانتييه الفرنسي لسباق الخيل، الأحد، سباق جائزة قطر للجوكي كلوب «الديربي الفرنسي»، وهو سباق من الفئة الأولى لقمة سباقات الخيول الأصيلة، ومفتوح حصرياً لنخبة الأمهار بعمر ثلاث سنوات، ويهدف السباق إلى تتويج أفضل أداء لهذا الجيل، ويمثل «علامة فارقة» في عملية اختيار خيول التكاثر المستقبلية.

ويتنافس ثمانية عشر مهراً في سباق الـ 2100 متر، البالغ إجمالي جوائزه 1.5 مليون يورو، ويمثل خيول الإمارات «كواليفيكار» لجودلفين غير المهزوم في ثلاثة سباقات هذا العام، و«كينج أوف سيتيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ونسخة هذا العام مفتوحة على مصراعيها، ومن بين الخيول المتنافسة «سينيليو» الذي يُعتبر المرشح الأول.

ومن جهة أخري، من المقرر أن تُضاف إلى رصيد المهرة «الوتين»، التي يُدرّبها سعيد بن سرور، والتي حلت رابعة في سباق ألف جينيز الإنجليزي، فرصة المشاركة في سباق بيتفريد أوكس الإنجليزي يوم الجمعة المقبل، بتكلفة 30 ألف جنيه إسترليني.

وتواجه المهرة، التي يُدرّبها سعيد بن سرور، مباراة إعادة في إبسوم مع غريمتها «ديزرت فلاور» لجودلفين الفائزة بسباق الجينيز في نيوماركت، وتشارك «الوتين» في مسافة الميل ونصف الميل «2400 متر» للمرة الأولى.

وصرّح ابن سرور بأن المهرة «الوتين» ابنة «دباوي»، والمملوكة لشادويل، يقودها الفارس جيم كراولي، وقال المدرب، الفائز بسباق الأوكس مرتين: «الوتين» مهرة في تحسن مستمر، وفازت بسباقها الأول العام الماضي، وحلت رابعة في سباق ألف جينيز، وهي نتيجة رائعة لها في مشاركتها الثانية فقط.