الشارقة بطل كأس الاتحاد للكاراتيه



الشارقة (الاتحاد)



تُوج الشارقة بلقب كأس الاتحاد للكاراتيه موسم 2024-2025، وحضر مراسم التتويج عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد عيسى المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، محمد حربوك الشحي، وإبراهيم النعيمي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

في مسابقة كاتا رجال، فاز الشارقة بالمركز الأول، وتبعه الذيد، وشرطة دبي، وفي الكوميتيه رجال، تُوج الشارقة بالمركز الأول، وتبعه الذيد، وشرطة دبي.

كما حصل نادي الشارقة للمرأة على درع التفوق العام عن فئات «الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات»، وله 466 نقطة، والشارقة على درع التفوق العام عن فئات «الأشبال والناشئين والشباب والرجال»، وحقق رقماً قياسياً جديداً بـ 1007 نقاط.

وقام الاتحاد بتكريم الأجهزة الفنية المتميزة للموسم، حيث حل نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الأول، وتبعه شباب الأهلي، وشرطة دبي ونادي الفجيرة للفنون القتالية، لفئة الإناث، ونال الشارقة المركز الأول في فئة الذكور، وتبعه شباب الأهلي والذيد، ونادي كلباء.

شهد ختام الموسم، تكريم إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، وأحمد ناصر الحرازي، رئيس لجنة التنظيم لجهودهم خلال الموسم، والحكم الدولي زهير تي كيه أفضل حكم هذا العام.