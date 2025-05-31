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الرياضة

بياستري ونوريس يهددان سيطرة فيرستابن على «جائزة إسبانيا»

بياستري ونوريس يهددان سيطرة فيرستابن على «جائزة إسبانيا»
31 مايو 2025 13:04

مدريد (أ ب)

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تفصل ثلاث نقاط فقط بين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس في صدارة ترتيب فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، ويهدف سائقا فريق مكلارين لكسر سيطرة الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، على سباق جائزة إسبانيا الكبرى، الذي يقام الأحد.
وتمكن فيرستابن من الفوز بالسباق الذي يقام في شمال برشلونة في آخر ثلاثة مواسم، مستخدماً المضمار الذي يقود فيه السائقون سياراتهم بسرعة عالية مع التحكم فيها بشدة خطوة نحو تحقيقه لأربع بطولات عالم متتالية حتى الآن.
ولكن فريق مكلارين وضع هيمنة فيرستابن، في إسبانيا وآماله في اللقب بشكل عام، في خطر. وفاز بياستري ونوريس بستة سباقات من أصل ثمانية أقيمت حتى الآن هذا الموسم، مستندين على لقب فئة المصنعين الذي حققه مكلارين العام الماضي.
والسؤال الآن هو ما إذا كان، أو متى، سيبرز أحدهما أفضل فرصة للفريق لانتزاع لقب السائقين من فيرستابن.
وفاز فيرستابن بسباقين هذا الموسم، وهو السائق الوحيد الذي تمكن من إيقاف تقدم ثنائي مكلارين.
ويتصدر بياستري فئة السائقين برصيد 161، بفارق ثلاث نقاط أمام نوريس، فيما يتواجد فيرستابن في المركز الثالث برصيد 136 نقطة.
وقال بياستري إنه بينما يحشد ريد بول كل طاقته لدفع فيرستابن للفوز، لاسيما مع تراجع زميله الياباني يوكي تسوندا، فإنه ونوريس يدفعان بعضهما البعض للتحسن، حتى وإن كانا ينتزعان النقاط من بعضهما أحياناً.
وقال بياستري للصحفيين: «في النهاية نريد أن نكون في المنافسة على اللقب، وأن نتغلب على جميع المتواجدين على شبكة الانطلاق».
كان نوريس هو السائق الأول لمكلارين، حتى ظهر بياستري في نهاية الموسم الماضي وأثبت أنه سيكون قوة لا يستهان بها.
واستهل نوريس الموسم بالفوز في سباق أستراليا، بعدما بدأ السباق من مركز الانطلاق الأول، بعدها تمكن بياستري من الفوز بسباقات الصين والبحرين والسعودية وميامي، ولكن، عندما بدا وأن السائق الأسترالي سيكون صاحب النفوذ في مكلارين، جاء نوريس، وقدم عرضاً رائعاً ليفوز بسباق موناكو بعدما بدأ من مركز الانطلاق الأول.
وكتب فيرستابن اسمه في تاريخ «الفورمولا-1» في عام 2016 في مونتميلو بمقاطعة برشلونة بإقليم كتالونيا الإسباني، عندما أصبح أصغر سائق فورمولا-1 يفوز بسباق في عمر 18 عاماً.
هذا العام، يتواجد فيرستان وفريقه في وضع غير مألوف، حيث يحاولان تقليص الفجوة مع مكلارين. 

 

إسبانيا
برشلونة
الفورمولا
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فيرستابين
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