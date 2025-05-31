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الرياضة

إياب نهائي «أبطال أفريقيا».. خطوة تفصل بيراميدز عن التاريخ

إياب نهائي «أبطال أفريقيا».. خطوة تفصل بيراميدز عن التاريخ
31 مايو 2025 13:57

 
القاهرة (د ب أ)

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يسعى بيراميدز المصري إلى كتابة التاريخ ووضع اسمه في سجلاته، حين يستضيف مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثاً عن أول لقب قاري منذ تأسيسه عام 2008.
وتعد تلك المواجهة هي الثالثة لبيراميدز المصري هذا الموسم مع أندية جنوب أفريقيا، حيث سبق والتقى بأورلاندو بايرتس في قبل النهائي، حيث تعادلا سلبياً في الذهاب، وحقق الفريق المصري فوزاً صعباً في الإياب 3-2.
وسيكون هذا النهائي هو الخامس تاريخياً بين بين أندية مصر وجنوب أفريقيا بأكبر البطولات القارية على مستوى الأندية، حيث كان الأهلي هو حامل لقب بطولات بلاده الثلاث في المواجهات الثنائية مع جنوب أفريقيا بداية من 2001 على صن داونز 4-1 في مجموع المباراتين، وعلى أورلاندو بايرتس 3 -1 في مباراتي الذهاب والإياب، وعلى كايزر تشيفز بثلاثية في موسم 2020 -2021 والتي أقيمت من مواجهة واحدة بالمغرب، فيما كان صن داونز هو الفريق الجنوب أفريقي الوحيد الذي فاز بنهائي رابطة أبطال أفريقيا أمام ناد مصري، بعد تغلبه على نادي الزمالك 3 - 1 في مجموع مباراتي نهائي 2016.
وتمثل لغة الأرقام عقدة أمام أندية جنوب أفريقيا، حيث لم ينجح أي فريق في الفوز أو التأهل أو حصد اللقب بعد التعادل على أرضها في مباراة الذهاب أمام أي فريق مصري، وهو ما حدث في 2001 مع صن داونز وأورلاندو بايرتس في 2013.
ويسعى بيراميدز لأن يكون رابع فريق مصري يُتوج بتلك البطولة بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي ليخطف اللقب القاري الأول له، بينما ستكون مهمة صن داونز صعبة نحو اللقب الثاني له بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من نتيجة مواجهة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

دوري أبطال أفريقيا
مصر
جنوب أفريقيا
بيراميدز
صن داونز
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