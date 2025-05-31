سان جيرمان وإنتر ميلان.. جائزة مالية قياسية



ميونيخ (د ب أ)



يطمح باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، إلى الفوز بجائزة مالية قياسية، عندما يتواجهان اليوم، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويمكن للفائز أن يحصل على إجمالي جائزة مالية تقارب 150 مليون يورو «2. 170 مليون دولار»، وذلك بفضل نظام البطولة الجديد وآلية التوزيع المحدثة.

وكان ريال مدريد، بطل الموسم الماضي، حصل على 8. 138 مليون يورو.

ويحصل الفائز على 5. 10 مليون يورو، ومن هذا المبلغ، هناك 4 ملايين يورو بمثابة مكافأة مشاركة في كأس السوبر الأوروبي، التي تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، توتنهام.

وحصل الناديان على أكثر من 135 مليون يورو حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك 6. 18 مليون يورو مكافأة المشاركة في مرحلة الدوري. وأنهى إنتر ميلان مرحلة الدوري في المركز الرابع، لذلك، حصل على مبالغ مالية أكثر في هذه المرحلة من سان جيرمان، الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الخامس عشر.

وبعد نجاحهما في الأدوار الإقصائية، حصل الفريقان على ما يقرب من 57 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مدفوعات خاصة من صفقات البث. وحصل سان جيرمان على حصة أكبر من إنتر ميلان لأن قنوات البث التلفزيوني الفرنسية تدفع مبالغ أكبر من الإيطالية.