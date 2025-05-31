الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض» يدخل «المعسكر المغلق» في أبوظبي لمباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان

«الأبيض» يدخل «المعسكر المغلق» في أبوظبي لمباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان
31 مايو 2025 17:00

 

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
منظومة طبية متكاملة لضمان سلامة الحجاج الإماراتيين
«إسلامية الشارقة» تختتم برامجها التوعوية لحجاج الدولة


يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، المرحلة الثانية من معسكره الحالي، والتي تنطلق في أبوظبي اعتباراً من الأحد، وحتى موعد المواجهة المصيرية المرتقبة أمام أوزبكستان 5 يونيو الجاري، على استاد آل نهيان، وتليها مباراة قيرغيزستان 10 يونيو.
ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز في آخر مباراتين، في ختام المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع ضرورة تعثر منتخب أوزبكستان أمام قطر 10 يونيو، أملاً في خطف «بطاقة مباشرة» إلى «المونديال»، ويحل منتخبنا في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى بـ 13 نقطة، وخلف المنتخب الأوزبكي صاحب المركز الثاني وله 17 نقطة، ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يصعد الثالث والرابع من كل مجموعة إلى المرحلة الرابعة للتصفيات، والتي تقام بنظام البطولة المجموعة في أكتوبر المقبل.
ومع دخول المنتخب المرحلة المعسكر المغلق في أبوظبي، يلجأ الروماني كوزمين المدير الفني للمنتخب إلى تكثيف الجوانب التكتيكية في التدريبات، بالإضافة إلى التركيز على تعويد اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية المطلوب تنفيذها داخل الملعب، مع الاستقرار على طريقة اللعب الأنسب لمواجهة أوزبكستان، الذي يعتمد على اللعب الجماعي والانضباط التكتيكي في الهجوم والدفاع، ويتطلب حذر في مواجهته، خاصة أن لاعبيه يجيدون الاندفاع الهجومي عند امتلاك الكرة، ويستغلون سرعة الأطراف لتحقيق «الخلخلة» المطلوبة في الدفاع.
فيما يهتم كوزمين بالجوانب النظرية، خاصة في محاضرات الفيديو، لشرح طرق اللعب المراد تنفيذها، فضلاً عن الكشف عن أسلوب لعب المنتخب الأوزبكي ونقاط القوة والضعف في أدائه.
وأشعل المدرب الروماني حالة من التنافسية وسباقاً شرساً لدخول التشكيلة الأساسية بين الجميع، حيث طالب اللاعبين بضرورة القتال في التدريبات، والتعامل بجدية مع كل التفاصيل خلال فترة المعسكر، واعتبار التدريبات والتقسيمة اليومية التي يجريها المنتخب بين اللاعبين، بمثابة مباريات حقيقية، خاصة أن التشكيلة الأساسية مفتوحة أمام أجهز العناصر وأكثرها قدرة على تقديم المطلوب منها.
ورغم أن الجهاز الفني للمنتخب أستقر بالفعل على 80% من عناصر التشكيلة الأساسية التي تخوض مباراة أوزبكستان، إلا أن كوزمين يتمسك بضرورة إيجاد منافسة قوية في جميع المراكز بين اللاعبين، بما يصب في مصلحة المنتخب، ويرفع جاهزية القائمة بأكملها.
وكان كوزمين أعلن قائمة المنتخب التي ضمت 27 لاعباً وهم، في حراسة المرمى، خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف، وفي الدفاع، لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبدالرحمن صالح، بدر ناصر، وفي الوسط، يحيى نادر، عبدالله رمضان، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، عبد الله حمد، محمد عبدالباسط، علي صالح، ماجد حسن، لوان بيريرا، وفي الهجوم، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل، جونيور نيدياي، كايو كانيدو.

الإمارات
تصفيات كأس العالم
المنتخب الوطني
أبوظبي
كوزمين
أوزبكستان
قيرغيزستان
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
المرشح الرئاسي البولندي كارول ناوروتسكي
الأخبار العالمية
فوز ناوروتسكي في جولة إعادة انتخابات بولندا الرئاسية
اليوم 07:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©