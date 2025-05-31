نهائي «أبطال أوروبا» يجذب اهتمام لاعبي «رولان جاروس»



باريس (أ ب)



ليست بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) البطولة الوحيدة في أوروبا التي تجذب اهتمام لاعبي التنس، حيث يهتم لاعبو التنس بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي يحدد أفضل فريق في القارة، وأحد طرفي المباراة النهائية التي تقام اليوم «السبت» هو باريس سان جيرمان، الذي يبعد ملعبه بضعة مبانٍ فقط من رولان جاروس.

والصربي نوفاك ديوكوفيتش من بين هؤلاء الذين يدعمون سان جيرمان أمام إنتر ميلان الإيطالي، وكان يأمل أن يتمكن من متابعة المباراة، التي تقام في مدينة ميونيخ الألمانية، عبر التلفاز.

لذلك، عبر ديوكوفيتش عما يفضله، للمسؤولين عن تنظيم جدول المباريات في بطولة رولان جاروس، التي تقام على الملاعب الرملية والتي فاز بها ثلاث مرات، وهو أمر شائع، خاصة بين نخبة الرياضيين. وحتى في بعض الأحيان يطلبون إقامة مبارياتهم في أوقات معينة، أو يطلبون تفادي مواعيد معينة.

وقال ديوكوفيتش وهو مبتسم: «بالتأكيد سأشاهد المباراة، إذا كنت لن ألعب في الفترة المسائية، نعم سيكون هذا رائعاً».

ولكن لم تتم الاستجابة لطلبه: عندما تم إصدار جدول مباريات اليوم السبت بالأمس، وكانت مباراة ديوكوفيتش في الدور الثالث أمام النمساوي فيليب ميسوليك هي المباراة المختارة تحت أضواء ملعب فيليب شاترييه، لتبدأ قبل 45 دقيقة من انطلاق مباراة إنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان.

أما الآخرون الذين طلبوا عدم اللعب في ذلك الوقت، فحصلوا على ما أرادوا، ومع ذلك، انسحب واحد منهم، الفرنسي آرثر فيلس، المصنف الرابع عشر، والذي نشأ قرب باريس، ويعتبر من كبار مشجعي باريس سان جيرمان، من البطولة بسبب إصابة في الظهر، بعد أن تمت جدولته للعب في مباراة بعد الظهر ضد الروسي أندريه روبليف المصنف السابع عشر.

وقالت إميلي موريسمو، مديرة البطولة: «لدينا العديد من الطلبات من اللاعبين. لا توجد قاعدة ثابتة، نحاول تلبية رغبات الجميع قدر الإمكان، بما في ذلك طلبات اللاعبين، والمذيعين، والجماهير، إنه لغز حقيقي، ولن أكذب عليك».

وقالت الأميركية كوكو جوف إنها لا تطلب غالباً وقتاً معينا للعب، ولكن عندما تفعل، يكون ذلك عادة مرتبطاً بمشاركتها في منافسات الفردي والزوجي في نفس اليوم (حيث فازت الأميركية بلقب زوجي رولان جاروس العام الماضي، لكنها لا تشارك في الزوجي هذه المرة).

ولاحظت جوف، الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة 2023، والمصنفة الثانية على العالم في منافسات الفردي، إن مسؤولي البطولات يميلون للاستماع للاعبي النخبة أكثر من الآخرين.

وقالت جوف: «إذا كنت تحتل تصنيفاً أعلى قليلاً، فإنهم سيأخذون رأيك بعين الاعتبار بشكل أكبر، بالتأكيد، ولأكون صادقة، أعتقد أن ذلك مستحق تماماً، أشعر أنه إذا كنت تقدم أداء جيداً في الجولة وتفوز بالعديد من البطولات، فيجب أن تكون لك أولوية أكبر في مثل هذه الأمور». ولكن حتى الأفضل من بين الأفضل لا ينجحون دائماً في مثل هذه الأمور.

وتدرك الأميركية ماديسون كيز، وصيفة بطولة أميركا المفتوحة في 2017، والتي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، كيف يبدو الأمر عندما يتم تجاهلك. وقالت كيز: «في بعض الأحيان يتم تقديم الطلب، ويسجلونه، ويقولون حسناً، ولكن بعدها لا يفعلون أي شيء بشأنه».

وأضافت: «أعتقد حقاً أن الأمر يعود في النهاية لما تريده البطولة، وما تريده جهات البث التلفزيوني، وأشياء من هذا القبيل، أحياناً تحصل على ما تطلبه، وأحياناً أخرى تحصل على العكس تماماً».

وقال ديوكوفيتش، مطلع هذا الموسم: «في أي وقت يحددون فيه مبارياتي، يتعين علي أن أتقبله، أعتقد أنني كسبت حقي في (التواصل) مع إدارة البطولة، حيث يمكنني التعبير عما أريده، بحسب اليوم وظروفه، وبحسب ظروف المنافس أيضاً».