الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيورنتينا يجدد عقد دي خيا إلى 2028

فيورنتينا يجدد عقد دي خيا إلى 2028
31 مايو 2025 14:40

 
روما (رويترز)

أخبار ذات صلة
كورتوا.. «دائرة الشك»!
مبابي بين دويه وكفاراتسخيليا.. «جنون» كرة القدم لا يتوقف!


أعلن فيورنتينا، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تجديد عقد حارس مرماه ديفيد دي خيا حتى نهاية يونيو 2028.
وانضم الإسباني دي خيا (34 عاماً) إلى فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد.
وقال فيورنتينا عبر موقعه على الإنترنت: «يعلن فيورنتينا تجديد عقد اللاعب ديفيد دي خيا مع النادي حتى 30 يونيو 2028».
وأضاف: «اختار ديفيد دي خيا، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد مسيرة مقسمة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، مواصلة مسيرته بقميص فيورنتينا».
بدأ دي خيا مسيرته في أتلتيكو مدريد، حيث فاز بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية.
ولعب في مانشستر يونايتد 12 موسماً حتى رحل عنه في يوليو تموز 2023 بعد انتهاء عقده، مسدلاً الستار على مسيرة شهدت الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس رابطة الأندية مرتين، والدوري الأوروبي مرة واحدة.
ولم يذكر النادي أي تفاصيل مالية بشأن تجديد التعاقد.
وبحسب موقع فيورنتينا، شارك حارس المرمى في 42 مباراة مع الفريق، حافظ على نظافة شباكه في 11 منها خلال الموسم.
وأنهى فيورنتينا الموسم في المركز السادس بالدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا
دي خيا
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
المرشح الرئاسي البولندي كارول ناوروتسكي
الأخبار العالمية
فوز ناوروتسكي في جولة إعادة انتخابات بولندا الرئاسية
اليوم 07:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©