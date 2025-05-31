فيورنتينا يجدد عقد دي خيا إلى 2028



روما (رويترز)



أعلن فيورنتينا، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تجديد عقد حارس مرماه ديفيد دي خيا حتى نهاية يونيو 2028.

وانضم الإسباني دي خيا (34 عاماً) إلى فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد.

وقال فيورنتينا عبر موقعه على الإنترنت: «يعلن فيورنتينا تجديد عقد اللاعب ديفيد دي خيا مع النادي حتى 30 يونيو 2028».

وأضاف: «اختار ديفيد دي خيا، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد مسيرة مقسمة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، مواصلة مسيرته بقميص فيورنتينا».

بدأ دي خيا مسيرته في أتلتيكو مدريد، حيث فاز بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية.

ولعب في مانشستر يونايتد 12 موسماً حتى رحل عنه في يوليو تموز 2023 بعد انتهاء عقده، مسدلاً الستار على مسيرة شهدت الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس رابطة الأندية مرتين، والدوري الأوروبي مرة واحدة.

ولم يذكر النادي أي تفاصيل مالية بشأن تجديد التعاقد.

وبحسب موقع فيورنتينا، شارك حارس المرمى في 42 مباراة مع الفريق، حافظ على نظافة شباكه في 11 منها خلال الموسم.

وأنهى فيورنتينا الموسم في المركز السادس بالدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة.