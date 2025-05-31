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الرياضة

توتنهام يتخلص من «الحرس القديم»

توتنهام يتخلص من «الحرس القديم»
31 مايو 2025 16:03

لندن (د ب أ)

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن فريزر فورستر وسيرخيو ريجيلون سيكونان من بين اللاعبين الذي سيرحلون عن النادي هذا الصيف. وعانى الظهير الأيسر ريجيلون، الذي انضم لتوتنهام في 2020، في التأقلم مع الحياة في شمال لندن وأعير لأتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، قبل أن يظهر في أربع مباريات فقط هذا الموسم. ويرحل الحارسان ألفي وايتمان وفوستر عن النادي، كما تأكد رحيل تيمو فيرنر بعدما قضى فترة غير ناجحة مع توتنهام، الذي استعاره من لايبزج. ولم يتواجد اسم بن ديفيز، الذي ينتهي تعاقده هذا الصيف، في قائمة اللاعبين الذين سيقوم النادي بالاستغناء عنهم، حيث لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن تفعيل خيار التمديد لمدة 12 شهراً الموجود في عقده .

توتنهام
مانشستر يونايتد
أتلتيكو مدريد
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