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الرياضة

لهذا السبب.. ناجلسمان يرفض حضور نهائي الأبطال

لهذا السبب.. ناجلسمان يرفض حضور نهائي الأبطال
31 مايو 2025 16:06

هرتسوجن آوراخ (د ب أ)

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فضل جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، ورودي فولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني، عدم حضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في ميونيخ بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي. وقال ناجلسمان :" تلقينا دعوة، ولكننا وجهنا الشكر، ولن نحضر". وأوضح :"سنبقى مع الفريق وسنشاهد النهائي سوياً، لأننا نريد أن نستغل الوقت مع المجموعة، وإلا سنغيب لنصف يوم". وأضاف ناجلسمان أنه في موقعه يجب أن يظل محايداً، لكنه قال إنه سيشجع اللاعب الدولي ومدافع إنتر، يان أوريل بيسيك. وتابع: "لدينا لاعب يشارك في النهائي، وأتمنى أن يقدم مباراة جيدة ويعود إلينا بنتيجة ناجحة. سيكون ذلك أفضل له ولنا". من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن نديم أميري ترك معسكر المنتخب بسبب مشاكل في العضلة الضامة، لكنه لم يعلن عن البديل. وتجمع المنتخب الألماني في معسكر الفريق التدريبي في هرتسوجن آوراخ، للاستعداد للدور الرباعية ببطولة دوري أمم أوروبا، التي تقام في الفترة من 4 إلى 8 يونيو المقبل. ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البرتغالي يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي. وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المنتخب الفرنسي، الفائز باللقب في موسم 2020 / 2021، أو حامل اللقب المنتخب الإسباني.

جوليان ناجلسمان
منتخب ألمانيا
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
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