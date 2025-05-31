«ديل تورو» يعزز صدارة «الإمارات للدراجات» لـ«جيرو إيطاليا»

دولوميت - إيطاليا(وام)

عزّز المتسابق المكسيكي الشاب إيزاك ديل تورو، نجم فريق الإمارات - إكس آر جي، صدارته في الترتيب العام لطواف "جيرو دي إيطاليا"، بعد أن حلّ في المركز الثاني في المرحلة الجبلية التاسعة عشرة من السباق، والتي أقيمت أمس في مرتفعات الدولوميت الإيطالية، قاطعاً خط النهاية بفارق ثوانٍ فقط خلف الفرنسي نيكولا برودوم من فريق "ديكاتلون - AG2R". ويعد هذا الأداء المتميز محطة حاسمة في مشوار ديل تورو نحو الفوز بلقب السباق، مع تبقّي مرحلتين فقط على الختام، حيث وسّع الفارق مع أقرب منافسيه، ريتشارد كاراباز من فريق "إي إف إديوكيشن-إيزي بوست"، الذي حلّ ثالثاً بنفس توقيت ديل تورو. وشهدت المرحلة أداءً جماعياً لافتاً لفريق الإمارات - إكس آر جي، حيث جاء الأميركي براندون ماكنالتي في المركز الخامس، والبولندي رافال ماجكا في المركز الثامن، ما يؤكد جاهزية الفريق وإستراتيجيته المتماسكة في المراحل الجبلية الحاسمة. وقال ديل تورو، البالغ من العمر 20 عاماً، في تصريحات عقب نهاية المرحلة إنه أمر لا يصدق. أشعر بفخر كبير لما أحققه، وكل الشكر لزملائي الذين قدموا دعماً كبيراً وساهموا في هذا الإنجاز.ويستعد ديل تورو لخوض اختبار جديد في المرحلة العشرين التي تمتد من فيرّيس إلى سيستريير لمسافة 205 كيلومترات، وتتضمن صعوداً قاسياً إلى ممر كولي ديلي فينيستري، وسط آمال كبيرة بمواصلة الحفاظ على القميص الوردي. وباحتفاظه بالقميص لليوم العاشر على التوالي، سيصبح ديل تورو غداً أصغر متسابق في تاريخ "الجيرو" يرتديه لمدة 11 يوماً متتالياً، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي فاوسْتو كوبّي.