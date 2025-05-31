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الرياضة

مرموش يضع البصمة الأولى في «البريميرليج» بجائزة أفضل هدف

مرموش يضع البصمة الأولى في «البريميرليج» بجائزة أفضل هدف
31 مايو 2025 16:52

لندن (د ب أ)

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، فوز المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف في الموسم أحرزه في مرمى بورنموث. وسجل مرموش هدفاً رائعاً من تسديدة من على بعد 30 ياردة في الدقيقة 14 في المباراة، التي أقيمت يوم 20 مايو الجاري، ليفتتح أهداف مانشستر سيتي في المباراة التي فاز بها 3 / 1 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. واستلم مرموش الكرة في منتصف ملعب بورنموث، وانطلق بالكرة وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم وعانقت شباك الحارس كيبا أريزابالاجا. وحصل هدف مرموش على أعلى عدد من الأصوات المجمعة من الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم، متفوقاً على قائمة مختصرة تضمنت أيضاً جميع أهداف الشهر. وأصبح مرموش أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بجائزة هدف الموسم، وثاني لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز بعد مواطنه محمد صلاح، عندما توج بالجائزة بفضل الهدف الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي في موسم 2021 / 2022. كما فاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق أستون فيلا، بجائزة أفضل تصدي للموسم. وقدم حارس مرمى أستون فيلا واحدة من أفضل التصديات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن بطريقة مذهلة من لف جسده ليمنع ضربة رأس قوية من نيكولاس دومينجيز، لاعب نوتنجهام فورست، قبل سنتيمترات فقط من عبور الكرة لخط المرمى بعد ركلة ركنية. واستحق مارتينيز الحصول على جائزة أفضل تصدي عن شهر ديسمبر بسبب هذا التصدي المذهل.

عمر مرموش
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الدوري الإنجليزي
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