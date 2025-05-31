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الرياضة

من أجل الأهلي.. اتحاد الكرة المصري يفتح القيد الاستثنائي

من أجل الأهلي.. اتحاد الكرة المصري يفتح القيد الاستثنائي
31 مايو 2025 17:16

القاهرة (د ب أ)

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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة فتح فترة القيد بشكل استثنائي للنادي الأهلي، بطل الدوري لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين. وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه من المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية غداً في الأول من يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للحد الأقصى المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها. وأضاف أن القرار تضمن أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.

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