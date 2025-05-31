سينر يمنح مدربه «الهدية 17» في عيد ميلاده

باريس(د ب أ)

واصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، تقدمه في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، وتأهل إلى الدور الرابع بالبطولة بعد فوزه السهل على التشيكي جيري ليهيتشكا في 94 دقيقة فقط. وفاز سينر على ليهيتشكا بنتيجة 6 / صفر و6 / 1 و6 / 2، وحافظ على سجله المثالي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الرملية. ووفقاً لإحصائيات «إنفوسيس»، مدد سينر سلسلة انتصاراته في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» إلى 17 انتصاراً. وقال سينر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «كنت ألعب بشكل جيد للغاية، خاصة في مجموعتين ونصف المجموعة، بعدها بدأ ليهيتشكا يلعب ضربات إرسال بشكل جيد للغاية وبشجاعة. ولكنني سعيد للغاية. كان عيد ميلاد مدربي (سيموني فاجنوزي) بالأمس، وغالباً ما ألعب بشكل سيء عندما يحين عيد مولده، لذلك أهدي هذا الفوز إليه». وبعدما حقق انتصاره الخامس عشر هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة، سيواصل سينر مسيرته في البطولة بمواجهة الروسي أندريه روبليف، الذي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما 6 / 3. وتأهل روبليف، المصنف السابع عشر في البطولة، للدور الرابع بعد انسحاب منافسه الفرنسي آرثر فيلس بسبب إصابة في الظهر. وفي مباراة أخرى، فاز الهولندي تالون جريكسبور على الأميركي إيثان كوين 4 / 6 و6 / 1 و6 / 7 و6 / 1 و6 / 4.