أياكس يخطف مدرب ليفربول

لندن (د ب أ)

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن جون هيتينجا رحل عن النادي ليتولى تدريب فريق أياكس الهولندي. وترك هيتينجا «41 عاماً»، مدافع أياكس وإيفرتون السابق، والذي كان يعمل كمدرب مساعد لأرني سلوت في تدريب ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي بعد عام واحد فقط قضاه مع الفريق، ليتولى اللاعب الهولندي الدولي السابق، الذي تدرج من صفوف الشباب بأياكس، تدريب الفريق خلفاً لفرانشيسكو فاريولي، بعدما شهد المدرب الإيطالي فشل فريقه في التتويج بالدوري الهولندي، رغم أنه كان متقدماً بفارق تسع نقاط أمام أيندهوفن الذي تمكن في الجولات الأخيرة من تقليص الفارق والتتويج باللقب. وذكر بيان نشره ليفربول :"يرحل جون ونحن نحمل له كل الامتنان والتقدير لدوره في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 / 2025 ". وجاءت هذه الأنباء بعدما أفادت تقارير بأن بيب ليندرز، مساعد المدرب السابق لليفربول يورجن كلوب، وافق على الانضمام إلى الجهاز الفني لجوسيب جوارديولا في مانشستر سيتي.