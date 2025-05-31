الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أياكس يخطف مدرب ليفربول

أياكس يخطف مدرب ليفربول
31 مايو 2025 17:26

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
برينتفورد يتفق على ضم حارس ليفربول
إيفرتون وألكاراز.. «عقد دائم»

أكد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن جون هيتينجا رحل عن النادي ليتولى تدريب فريق أياكس الهولندي. وترك هيتينجا «41 عاماً»، مدافع أياكس وإيفرتون السابق، والذي كان يعمل كمدرب مساعد لأرني سلوت في تدريب ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي بعد عام واحد فقط قضاه مع الفريق، ليتولى اللاعب الهولندي الدولي السابق، الذي تدرج من صفوف الشباب بأياكس، تدريب الفريق خلفاً لفرانشيسكو فاريولي، بعدما شهد المدرب الإيطالي فشل فريقه في التتويج بالدوري الهولندي، رغم أنه كان متقدماً بفارق تسع نقاط أمام أيندهوفن الذي تمكن في الجولات الأخيرة من تقليص الفارق والتتويج باللقب. وذكر بيان نشره ليفربول :"يرحل جون ونحن نحمل له كل الامتنان والتقدير لدوره في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 / 2025 ". وجاءت هذه الأنباء بعدما أفادت تقارير بأن بيب ليندرز، مساعد المدرب السابق لليفربول يورجن كلوب، وافق على الانضمام إلى الجهاز الفني لجوسيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

ليفربول
أرني سلوت
أياكس
إيفرتون
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
المرشح الرئاسي البولندي كارول ناوروتسكي
الأخبار العالمية
فوز ناوروتسكي في جولة إعادة انتخابات بولندا الرئاسية
اليوم 07:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©