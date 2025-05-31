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الرياضة

للعام الرابع توالياً.. ريال مدريد «الأعلى قيمة» في العالم

للعام الرابع توالياً.. ريال مدريد «الأعلى قيمة» في العالم
31 مايو 2025 18:57

 
مدريد (رويترز) 

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قالت مجلة فوربس إن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم للعام الرابع توالياً بتقييم يصل إلى 6.6 مليار دولار.
وأضافت المجلة في تقرير نشرته الجمعة أن ريال مدريد أصبح أول نادٍ لكرة القدم يحقق مليار دولار في عام واحد، بعدما بلغت إيراداته القياسية 1.13 مليار دولار خلال موسم 2023-2024.
وقالت شركة ديلويت في وقت سابق من هذا العام إن النادي الإسباني، وهو ثاني فريق رياضي في التاريخ يحقق مليار دولار في عام واحد بعد دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية، أصبح أول نادٍ لكرة القدم يحقق مليار يورو إيرادات في عام واحد.
ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليار دولار، بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024، بالرغم من تقديمه موسماً للنسيان بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ احتل المركز الثامن.
ويأتي برشلونة، منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني، في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليار دولار، بينما يأتي ليفربول ومانشستر سيتي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
وأدرجت مجلة فوربس ستة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى عشرة أندية قيمة، إذ جاء أرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ريال مدريد
مانشستر يونايتد
برشلونة
ليفربول
مانشستر سيتي
أرسنال
توتنهام
تشيلسي
بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
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