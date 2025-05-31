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الرياضة

أندريفا تكرر«إنجاز الأصغر» بعد 18 عاماً!

أندريفا تكرر«إنجاز الأصغر» بعد 18 عاماً!
31 مايو 2025 19:03

باريس (د ب أ)

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تأهلت الأميركية جيسيكا بيجولا للدور الرابع بمنافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.
ونجحت بيجولا المصنفة الثالثة على العالم في تعويض خسارتها في المجموعة الأولى أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا إلى فوز مثير بمجموعتين مقابل مجموعة في مباراة الدور الثالث التي جمعتهما.
حسمت بيجولا الفوز بنتيجة 3-6 و6-4 و6 -2، وستلتقي في الدور الرابع مع الفرنسية لويس بواسون التي فازت على مواطنتها إلسا جاكيمو 6 -3 وصفر- 6 و7-5. وواصلت بيجولا بذلك رحلتها القوية في الموسم الحالي، بعد أن بلغت نهائي بطولة ميامي للأساتذة وفازت بلقبي تشارلستون وأوستن.
ويرجع أخر ظهور لبيجولا في رولان جاروس إلى عام 2023، حينما خرجت من الدور الثالث.
كما تأهلت الروسية ميرا أندريفا للدور الرابع، بعدما تغلبت على الكازاخية يوليا بوتنيتسيفا 6-3 و6 -1، وهذه هي المشاركة التاسعة لأندريفا في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، وباتت هذه هي المرة الخامسة التي تصعد فيها للدور الرابع. وأصبحت أندريفا «18 عاماً» أصغر لاعبة تصعد للدور الرابع في خمس بطولات من البطولات الأربع الكبرى، منذ أن حققت التشيكية نيكول فايديسوفا هذا الإنجاز، عندما كانت تبلغ 17 عاماً في بطولة أستراليا المفتوحة في 2007، وقالت أندريفا في تصريحاتها بعد المباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: «كنت أعرف أن يوليا لاعبة صعبة جداً، أسلوب لعبها مثير للاهتمام جداً، وكان ذلك مزعجاً بالنسبة لي، هي تحب كسر الإيقاع كثيراً، وكنت أعاني من ذلك، خاصة في البداية».
وأضافت: «لكنني تدربت معها مرة، كنت أعرف، نوعا ما الذي أتوقعه، ولكن بالطبع، التدريب مختلفا تماماً عن المباراة، كنت أعرف فقط أنه يتعين علي أن أبذل أقصى جهد، وأن أقاتل على كل كرة».
وتلتقي أندريفا في الدور التالي مع الأسترالية داريا كاساتكينا، المصنفة السابعة عشرة في البطولة، والتي تغلبت على الإسبانية بولا بادوسا 6 -1 و7 - 5.

 

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