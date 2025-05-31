شباب الأهلي في المجموعة الثانية لـ«أبطال آسيا» للسلة



دبي (وام)



أسفرت قرعة نهائيات بطولة دوري أبطال آسيا للأندية لكرة السلة 2025، عن وقوع شباب الأهلي، ممثل كرة السلة الإماراتية، في المجموعة الثانية إلى جانب أوتسونوميا بريكس الياباني، وميرالكو بولتس الفلبيني.

وتستضيف دبي البطولة من 7 إلى 13 يونيو المقبل، حيث تُقام منافسات دور المجموعات في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، فيما تُختتم الأدوار النهائية في صالة كوكا كولا أرينا، بمشاركة 9 من أبرز أندية القارة.

وجاءت نتائج القرعة بتوزيع الفرق على 3 مجموعات، حيث ضمت الأولى فرق طبيعت الإيراني، وجيجيانج جوانجشا ليونز الصيني، وبرونكوز المنغولي، بينما ضمت الثالثة فرق الرياضي اللبناني «حامل اللقب»، وتشانجوون إل جي ساكرز الكوري الجنوبي، وتاويوان بايلوتس من الصين تايبيه.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي، 8 فرق من أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تُقام الأدوار التالية بنظام خروج المغلوب، لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي ثم المباراة النهائية.