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الرياضة

إيفرتون وألكاراز.. «عقد دائم»

إيفرتون وألكاراز.. «عقد دائم»
31 مايو 2025 19:41

 
لندن (أ ف ب)

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فعّل نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم خيار التعاقد مع لاعب الوسط الشاب الأرجنتيني كارلوس «تشارلي» ألكاراز من فلامنجو البرازيلي بشكل دائم بعد فترة إعارة.
وسيوقّع ألكاراز (22 عاماً) عقداً لمدة عامين مع إيفرتون الذي وافق على صفقة الانتقال الدائم مقابل 16.9 مليون دولار.
وسجّل لاعب الوسط الأرجنتيني هدفين ومرر 3 كرات حاسمة في 16 مباراة في جميع المسابقات بعد انضمامه إلى فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس بشكل مؤقت في يناير.
وكان ألكاراز الذي خاض 7 مباريات أساسيا قاد، بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، فريقه للفوز على نيوكاسل 1-0 في المرحلة الأخيرة من «البريميرليج» الذي أنهاه في المركز الثالث عشر برصيد 48 نقطة.
وسبق لألكاراز أن خاض غمار الدوري الممتاز مع ساوثهامبتون بعد انضمامه إليه قادماً من راسينج كلوب الأرجنتيني في عام 2023.
وأمضى فترة إعارة مع يوفنتوس الإيطالي عام 2024 قبل انضمامه إلى فلامنجو في أغسطس في العام ذاته.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
فلامنجو
نيوكاسل
يوفنتوس
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