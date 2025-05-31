فولكروج: شكراً ناجلسمان



برلين (د ب أ)



أعرب نيكلاس فولكروج مهاجم وستهام يونايتد عن «امتنانه الشديد» ليوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، بعد أن قرر ضمه لقائمة الماكينات في دوري أمم أوروبا، رغم معاناته من «موسم أول صعب للغاية» في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فولكروج «ينبغي تقييم الوضع بواقعية، من المؤكد أن المدرب لم يستدعني لأنني قدمت أفضل موسم في مسيرتي، بل لأنني لطالما قدمت أداءً جيداً هنا».

وأضاف اللاعب الذي سجل 14 هدفاً في 22 مباراة مع المنتخب الألماني «سيحتاج بالتأكيد إلى مهاراتي في وقت ما».

ويرجع أخر ظهور لمهاجم وستهام مع منتخب ألمانيا إلى سبتمبر الماضي، لكنه عانى بعدها إصابة في وتر أخيل، والتي أثرت على مستواه، لكن ناجلسمان قرر ضمه لقائمة ألمانيا بسبب إصابة تيم كليندينست مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ.

وسيواجه فولكروج منافسة من جانب نيك فولتيماده مهاجم شتوتجارت، والذي ظهر بشكل قوي هذا الموسم وساهم في فوز فريقه بلقب كأس ألمانيا.

ويخوض منتخب ألمانيا معسكراً تدريبياً في هيرتسوجيناوراخ بولاية بافاريا استعداداً للمربع الذهبي لدوري أمم أوروبا بين الرابع والثامن من يونيو، حيث تلتقي الماكينات مع البرتغال في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل، على أن يلتقي الفائز منهما في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي في اليوم التالي والتي تجمع بين فرنسا بطلة موسم 2020-2021 من البطولة القارية مع إسبانيا حاملة اللقب.