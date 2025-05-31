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الرياضة

بياستري «أول المنطلقين» في «جائزة إسبانيا»

بياستري «أول المنطلقين» في «جائزة إسبانيا»
31 مايو 2025 20:18

 
برشلونة (رويترز)

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حسم أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام مركز أول المنطلقين بجائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على زميله في الفريق لاندو نوريس.
وجاء ماكس فيرستابن سائق رد بول، والفائز بالسباق العام الماضي، في المركز الثالث بنفس الزمن الذي حققه البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس، والذي سيبدأ في المركز الرابع بعدما أنهى السائق الهولندي لفته أولاً.
كان بياستري متقدما في الجولة النهائية بزمن قدره دقيقة واحدة و11.836 ثانية، لكن نوريس سجل بعدها زمناً أسرع بواقع 0.017 ثانية، إذ لم تؤثر اختبارات مرونة الجناح الأمامي الصارمة على سرعة مكلارين.
ونجح نوريس، الفائز بسباق موناكو الأحد الماضي، في تحسين زمن اللفة إلى دقيقة واحدة و11.755 ثانية فقط، قبل أن يقتنص بياستري مركز أول المنطلقين في محاولته الأخيرة، بعدما قطع حلبة كتالونيا في دقيقة واحدة و11.546 ثانية.
وكانت هذه المرة الرابعة التي يحسم فيها السائق الأسترالي مركز أول المنطلقين في تسعة سباقات حتى الآن هذا الموسم.
وقال بياستري «لم تكن اللفة المثالية، ولكنني أعتقد أنه مع تآكل الإطارات بشكل كبير خلال اللفة أصبح من الصعب للغاية القيام بذلك، أنا سعيد جداً بكل العمل الذي قمنا به».
وقال نوريس إن سيارته كانت سريعة، لكنه ارتكب بعض الأخطاء الصغيرة.
وقال البريطاني «نتيجة جيدة للفريق، أول مركزين عند الانطلاق وبداية مثيرة للغد».
وينطلق لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، سائق فيراري من المركز الخامس، بينما جاء كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الصاعد في المركز السادس.
واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز السابع، بينما جاء بيير جاسلي من ألبين في المركز الثامن إسحاق حجار في المركز التاسع مع ريسنج بولز.
وينطلق الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وبطل العالم مرتين من المركز العاشر في السباق الذي قام على أرضه ووسط جمهوره.

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