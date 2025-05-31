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الرياضة

الزمالك يرفض «4 حكام» لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

الزمالك يرفض «4 حكام» لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر
31 مايو 2025 20:20

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي الزمالك رفضه التام لتعيين أربعة حكام مصريين لمواجهة بيراميدز المقرر لها 5 يونيو المقبل في نهائي كأس مصر.
وذكر الزمالك في بيان رسمي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مجلس الإدارة أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن رفضه التام تعيين أي من الحكام أمين عمر ومحمود البنا ومحمد الصباحي وطارق مجدي لمواجهة بيراميدز».
وأضاف «الفريق تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تلك الأخطاء».
أكد الزمالك حرصه علي دعم منظومة التحكيم والعمل علي تطويرها بشكل مستمر لكنه يجد نفسه مضطراً للمطالبة بعدم إسناد نهائي كأس مصر لأي من الحكام المذكور أسمائهم.

 

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كأس مصر
الزمالك
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