زفيريف يتأهل إلى الدور الرابع في «رولان جاروس» للعام الثامن



باريس (رويترز)



واصل ألكسندر زفيريف وصيف بطل فرنسا المفتوحة للتنس في العام الماضي عروضه القوية في النسخة الحالية من البطولة وتغلب 6-2 و7-6 و6-1 على الإيطالي فلافيو كوبولي ليتأهل إلى الدور الرابع للعام الثامن على التوالي.

وحقق زفيريف، الذي يتطلع إلى لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد الوصول إلى ثلاث مباريات نهائية، من بينها نهائي فرنسا العام الماضي، بداية قوية في المباراة وكسر إرسال منافسه في الشوط الأول على ملعب فيليب شاترييه ولم يخطئ تقريباً بعدها طوال المباراة.

وقال زفيريف «هذا الملعب له مكانة خاصة بالنسبة لي، إذ شهد بعض أفضل ذكريات حياتي وبعض أسوأ ذكريات حياتي أيضاً، إنها قصة حب لم تشهد نهاية سعيدة بعد، أتمنى أن تستمر قصة الحب هذه».

وبعد خسارته المجموعة الأولى، بدا أن سلسلة انتصارات كوبولي، بطل هامبورج، المكونة من سبع مباريات، في خطر أكبر عندما خسر المجموعة الثانية المثيرة عبر شوط فاصل، وحلت أشعة الشمس الساطعة محل السحب الرمادية فوق الملعب مما جعل الظروف صعبة.

وقال زفيريف الذي يلتقي في الدور المقبل مع الهولندي تالون جريكسبور «كنت في قمة الحماس في مرحلة ما، لكنه بدأ في تقديم أداء مذهل ولم يهدر أي كرة، ربما كان يستحق الفوز بالمجموعة الثانية، لكنني فزت بها، وكان لدي تفوق ذهني طفيف».

ووضع زفيريف كيسا من الثلج على رأسه بين شوطين في وقت مبكر من المجموعة الثالثة، وبدا اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في عجلة من أمره لحسم المباراة، إذ كسر إرسال كوبولي في الشوط الرابع، ليصعب مهمة اللاعب الإيطالي بشكل كبير.

وواصل زفيريف تألقه، إذ عزز إرساله القوي ليفوز بنقطة المباراة الرابعة، قبل أن يعانق منافسه، ورسم زفيريف، القادم من هامبورج، البسمة على وجه كوبولي عندما قال له «سوف تفوز بالكثير».